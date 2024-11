Potente ciclone investe la Siberia, forti nevicate a Khabarovsk | VIDEO

MeteoWeb

Un potente ciclone ha investito il territorio del Khabarovsk, in Siberia, causando forti nevicate che hanno paralizzato le strade. La pulizia delle vie è stata impossibile per i servizi pubblici, e in alcune aree del capoluogo si è verificato un vero e proprio collasso. I cittadini sono rimasti bloccati tra enormi cumuli di neve, mentre le strade ghiacciate hanno causato decine di incidenti. Le precipitazioni continuano a colpire anche altre regioni della Siberia e dell’Estremo Oriente russo, con disagi come interruzioni di corrente in Primorye e visibilità zero a causa delle tempeste di neve in Buryatia.

