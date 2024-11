Potente tempesta sull’Estremo Oriente russo, le immagini dallo Spazio

MeteoWeb

Una potente tempesta ha colpito l’Estremo Oriente della Russia, con un ciclone che ha raggiunto persino la Corea, portando venti da uragano e nevicate record. Nonostante le condizioni atmosferiche estreme, Roscosmos ha riportato che i lavoratori del cosmodromo di Vostochny continuano i preparativi per il lancio del razzo Soyuz, previsto per sabato, con a bordo il satellite Condor-FKA n°2. I satelliti di monitoraggio, come “Meteor-M”, “Electro-L” e “Arctica-M”, stanno fornendo immagini in tempo reale per analizzare gli effetti della tempesta e monitorare l’evoluzione del fenomeno, fondamentale per la sicurezza e la pianificazione delle operazioni spaziali.

