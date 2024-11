Precipita con il parapendio: un morto in Alto Adige

MeteoWeb

Un incidente fatale in parapendio si è verificato oggi in Alto Adige. La vittima è un uomo di 46 anni che ha perso la vita durante una discesa di speedflying con il parapendio a Plan de Corones, sopra Brunico, in Alto Adige. Si tratta di una disciplina di volo a bassa quota e a velocità elevata lungo un pendio. L’italiano – riporta Rai Südtirol – stava scendendo lungo la famosa pista da sci Silvester, quando in una stretta curva e andato lungo e si è schiantato contro un albero. L’allarme è stato lanciato da tre compagni che lo avevano perso di vista durante il volo.

Come informa la centrale del 118, sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino, l’elicottero Pelikan 2, i Carabinieri e la Guardia di Finanza. I soccorritori, però, hanno solo potuto costatare la morte dell’uomo.

Un mese fa si era già acceso il dibattito sullo speedflying a Plan de Corones, dopo quattro incidenti a distanza di pochi giorni.

