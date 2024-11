Previsioni Meteo Aci Catena: tutti i dettagli per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Aci Catena indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,3°C e i 21,8°C, mentre i venti soffieranno moderati da Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 33,9 km/h nel pomeriggio. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, rendendo il giorno ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, il meteo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e i venti si manterranno leggeri, con velocità di circa 10,9 km/h. L’umidità si aggirerà attorno al 66%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, si assisterà a un proseguimento delle condizioni serene, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21,6°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, attorno al 2%, e i venti continueranno a soffiare da Ovest con intensità crescente, fino a 20,3 km/h. L’umidità diminuirà, portandosi al 50%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 21,8°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole che non influenzerà le condizioni generali. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di circa 30,5 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 52%. Non si registreranno precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà leggermente. Il cielo si coprirà, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno a 17,4°C, e i venti continueranno a soffiare con intensità, mantenendosi intorno ai 20 km/h. Nonostante la maggiore nuvolosità, la probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, attorno all’8%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aci Catena indicano una giornata di Mercoledì 20 Novembre caratterizzata da condizioni favorevoli, con temperature miti e scarse probabilità di pioggia. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile incremento della nuvolosità. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto potranno approfittare di questa situazione meteo favorevole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Aci Catena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.6° perc. +14.9° prob. 3 % 11.8 O max 18.4 Ponente 65 % 1015 hPa 5 cielo sereno +15.3° perc. +14.6° prob. 1 % 13.3 ONO max 19.4 Maestrale 65 % 1014 hPa 8 cielo sereno +17.8° perc. +17.2° Assenti 11.4 O max 20.5 Ponente 57 % 1013 hPa 11 cielo sereno +20.8° perc. +20.2° Assenti 18.9 OSO max 28.8 Libeccio 52 % 1011 hPa 14 poche nuvole +21.1° perc. +20.8° Assenti 20 OSO max 31.3 Libeccio 58 % 1009 hPa 17 cielo sereno +17.8° perc. +17.5° prob. 13 % 18.6 O max 29.2 Ponente 73 % 1010 hPa 20 cielo coperto +17.2° perc. +16.9° prob. 8 % 20.6 O max 29.7 Ponente 70 % 1010 hPa 23 cielo coperto +16.3° perc. +15.9° prob. 8 % 19.7 O max 28 Ponente 71 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:44

