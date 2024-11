Previsioni Meteo Acri: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acri indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in condizioni più serene nel pomeriggio. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 9,2°C, con una leggera brezza proveniente da sud-sud ovest. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, ma non mancheranno momenti di pioggia leggera.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a essere influenzate da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 11°C, con una percezione termica leggermente inferiore. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 16,3 km/h, e le precipitazioni si presenteranno con intensità variabile, fino a 0,79 mm. L’umidità sarà alta, intorno al 95%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le nubi sparse prenderanno il posto della pioggia, e le temperature si stabilizzeranno intorno ai 14°C. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 5,6 km/h, e la probabilità di pioggia diminuirà notevolmente. L’umidità scenderà, portandosi a valori più accettabili, intorno al 70%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 8°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 69%. La brezza leggera accompagnerà la serata, con venti provenienti da sud e una pressione atmosferica che si stabilizzerà attorno ai 1018 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acri nei prossimi giorni mostrano un trend di miglioramento. Dopo una giornata di piogge leggere e nuvole, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e asciutte. Domani, le temperature potrebbero continuare a scendere, ma senza precipitazioni significative. Dopodomani, si assisterà a un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature più gradevoli. Sarà quindi opportuno prepararsi a un clima più fresco, ma con meno umidità e pioggia.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Acri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +9.5° perc. +8.1° prob. 41 % 10.1 SSO max 16.2 Libeccio 91 % 1017 hPa 4 pioggia leggera +11.4° perc. +11° 0.19 mm 13.1 SO max 35.1 Libeccio 89 % 1015 hPa 7 pioggia leggera +11.4° perc. +11° 0.75 mm 9.2 SO max 28.5 Libeccio 93 % 1016 hPa 10 pioggia leggera +12.5° perc. +11.9° 0.19 mm 5.4 NO max 10.2 Maestrale 83 % 1017 hPa 13 pioggia leggera +14.1° perc. +13.4° 0.13 mm 5.6 O max 11.9 Ponente 70 % 1016 hPa 16 nubi sparse +9.6° perc. +9.2° prob. 42 % 5.7 SSO max 6.7 Libeccio 92 % 1017 hPa 19 cielo coperto +8.6° perc. +8° prob. 14 % 5.7 S max 5.5 Ostro 92 % 1018 hPa 22 nubi sparse +8.2° perc. +7.4° prob. 33 % 5.9 S max 5.5 Ostro 83 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:38

