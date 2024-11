Previsioni Meteo Adrano: tutti i dettagli per la prossima settimana 4 – 7 Novembre

MeteoWeb

Nelle prossime giornate, il tempo si presenterà prevalentemente sereno con temperature che varieranno tra 12°C e 20°C. Lunedì, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa sotto il 10% e temperature che raggiungeranno i 20,4°C entro mezzogiorno. Martedì, si prevede un cielo sereno al mattino, con temperature simili e umidità in calo fino al 48%. Mercoledì, il clima rimarrà stabile, con nubi sparse e temperature intorno ai 19°C. Giovedì, si prevede un aumento della copertura nuvolosa e possibili precipitazioni leggere al mattino, con accumuli di 0,11 mm e 0,21 mm.

Lunedì 4 Novembre

Nella notte di Lunedì 4 Novembre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa che si manterrà sotto il 10%. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,4°C, con una temperatura percepita di 11,6°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 4,7 km/h e 5,4 km/h, proveniente principalmente da Nord e Nord-Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una leggera presenza di poche nuvole intorno alle 07:00. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20,4°C entro le 12:00. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con raffiche che non supereranno i 6,6 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 45%. Anche in questa fascia oraria, non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La velocità del vento si manterrà leggera, con direzione prevalentemente Sud. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 55%. Non si prevedono variazioni significative, e le precipitazioni continueranno a essere assenti.

La sera di Lunedì vedrà un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 59% di copertura. Le temperature scenderanno a 12,5°C con una temperatura percepita di 12°C. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 3,2 km/h, e l’umidità si attesterà intorno all’84%. Anche in questa fase non si registreranno precipitazioni.

Martedì 5 Novembre

Nella notte di Martedì 5 Novembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 51%. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,3°C, con una temperatura percepita di 11,8°C. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 3,1 km/h, proveniente da Nord. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si schiarirà, tornando a essere sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20°C entro le 12:00. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,6 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 48%. Anche in questa fascia oraria, non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 19,3°C. La velocità del vento si manterrà leggera, con direzione prevalentemente Sud. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 52%. Non si prevedono variazioni significative, e le precipitazioni continueranno a essere assenti.

La sera di Martedì vedrà un incremento della copertura nuvolosa, con poche nuvole che raggiungeranno il 12% di copertura. Le temperature scenderanno a 12,5°C con una temperatura percepita di 12,1°C. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 2,6 km/h, e l’umidità si attesterà intorno all’88%. Anche in questa fase non si registreranno precipitazioni.

Mercoledì 6 Novembre

Nella notte di Mercoledì 6 Novembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 37%. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,4°C, con una temperatura percepita di 12°C. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 2,6 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con una copertura che raggiungerà il 21%. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 19°C entro le 12:00. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con raffiche che non supereranno i 6,6 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 55%. Anche in questa fascia oraria, non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 18,3°C. La velocità del vento si manterrà leggera, con direzione prevalentemente Sud-Est. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 58%. Non si prevedono variazioni significative, e le precipitazioni continueranno a essere assenti.

La sera di Mercoledì vedrà un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 58% di copertura. Le temperature scenderanno a 13,9°C con una temperatura percepita di 13,7°C. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 2,8 km/h, e l’umidità si attesterà intorno all’88%. Anche in questa fase non si registreranno precipitazioni.

Giovedì 7 Novembre

Nella notte di Giovedì 7 Novembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 53%. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,8°C, con una temperatura percepita di 12,5°C. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 0,6 km/h, proveniente da Sud-Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 91%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1027 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con una copertura che raggiungerà il 30%. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 15,2°C entro le 08:00. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,4 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 80%. Anche in questa fascia oraria, non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà variabile con pioggia leggera prevista intorno alle 09:00 e 10:00, con accumuli di 0,11 mm e 0,21 mm rispettivamente. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,2°C. La velocità del vento si manterrà leggera, con direzione prevalentemente Sud-Est. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 73%. Le precipitazioni saranno leggere, ma presenti.

La sera di Giovedì vedrà un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 76% di copertura. Le temperature scenderanno a 13,5°C con una temperatura percepita di 13,2°C. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 1,9 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 90%. Anche in questa fase non si registreranno precipitazioni.

In conclusione, i prossimi giorni a Adrano si presenteranno con un clima prevalentemente sereno e temperature che varieranno tra i 12°C e i 20°C. Le condizioni meteo rimarranno stabili, con un incremento della copertura nuvolosa e qualche leggera pioggia prevista per Giovedì. Gli amanti del sole potranno approfittare delle belle giornate, mentre chi cerca un clima più fresco troverà le temperature notturne gradevoli.

