Previsioni Meteo Albenga: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 17 Novembre a Albenga si presenteranno con una predominanza di nubi sparse e temperature miti. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,3°C. La mattina porterà un miglioramento, con schiarite e temperature che raggiungeranno i 16,3°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno, favorendo un clima gradevole, mentre la sera vedrà un ritorno delle nubi sparse, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, le nubi copriranno il cielo con una copertura che arriverà fino al 95%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 13,2°C e 13,3°C, con una leggera brezza proveniente da nord. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra l’80% e l’84%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1017hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma a partire dalle ore 09:00, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi. Le temperature saliranno fino a 16,3°C a mezzogiorno, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 49%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 2,2km/h e i 4,5km/h. L’umidità si manterrà attorno al 59%.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà particolarmente favorevole, con cielo sereno e temperature che scenderanno leggermente fino a 14,6°C alle ore 16:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori attorno al 10%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 11km/h. L’umidità aumenterà, ma rimarrà comunque a livelli accettabili, intorno al 76%.

La sera porterà nuovamente un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno al 32% alle ore 19:00 e saliranno fino al 67% a mezzanotte. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14,1°C, con venti che continueranno a soffiare da nord, mantenendo una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Albenga indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e variabile. I prossimi giorni mostreranno un trend simile, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e una alternanza di sole e nuvole. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Albenga

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.3° perc. +12.8° prob. 6 % 10.7 NNE max 11.8 Grecale 82 % 1018 hPa 4 cielo coperto +13.3° perc. +12.8° prob. 6 % 10.7 N max 10.8 Tramontana 83 % 1017 hPa 7 cielo coperto +13.3° perc. +12.7° prob. 6 % 6.9 NNO max 5.9 Maestrale 75 % 1016 hPa 10 nubi sparse +15.7° perc. +15° prob. 3 % 2.2 NNE max 4.1 Grecale 61 % 1015 hPa 13 cielo sereno +16.2° perc. +15.5° Assenti 4.5 ESE max 5 Scirocco 62 % 1013 hPa 16 cielo sereno +14.6° perc. +14.1° Assenti 7.1 N max 9.2 Tramontana 76 % 1012 hPa 19 nubi sparse +14.1° perc. +13.6° Assenti 11.1 NNO max 12.5 Maestrale 77 % 1012 hPa 22 nubi sparse +13.8° perc. +13.2° Assenti 12.4 N max 14.4 Tramontana 75 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 16:56

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.