Previsioni Meteo Alcamo: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Alcamo indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti per il periodo. La temperatura massima raggiungerà circa 18,6°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 12,3°C durante le prime ore della giornata. La presenza di nuvole sparse sarà costante, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud e sud-ovest, con velocità che varieranno tra i 5,9 km/h e i 12 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si aggirerà intorno ai 12,7°C. L’umidità sarà alta, attorno all’87%, e i venti si muoveranno con una leggera brezza da sud-sud est. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 18,6°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su livelli elevati, ma non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 17,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma le condizioni di stabilità atmosferica continueranno a prevalere, senza segni di precipitazioni. I venti saranno moderati, con intensità che varieranno tra i 6,9 km/h e i 12 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 13,6°C. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, portando a momenti di cielo sereno. L’umidità rimarrà alta, ma non ci saranno variazioni significative nelle condizioni meteo. I venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo una brezza piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Alcamo nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa variabile. Gli amanti del clima temperato troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere di passeggiate all’aperto, mentre l’assenza di piogge favorirà attività all’aperto senza preoccupazioni meteorologiche.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.5° perc. +12° Assenti 10.1 SSE max 11 Scirocco 86 % 1023 hPa 5 nubi sparse +12.3° perc. +11.8° Assenti 9.9 SSE max 11 Scirocco 85 % 1023 hPa 8 nubi sparse +15° perc. +14.5° Assenti 8.9 S max 11.4 Ostro 74 % 1024 hPa 11 nubi sparse +18.4° perc. +17.8° Assenti 11.6 SSO max 13.7 Libeccio 59 % 1023 hPa 14 nubi sparse +18.2° perc. +17.7° Assenti 12 SO max 13.5 Libeccio 60 % 1023 hPa 17 nubi sparse +14.7° perc. +14.2° Assenti 5.9 SSO max 6.3 Libeccio 75 % 1024 hPa 20 poche nuvole +13.4° perc. +12.9° Assenti 8.7 SSE max 9.5 Scirocco 79 % 1025 hPa 23 poche nuvole +13.1° perc. +12.6° Assenti 9.9 SSE max 10.9 Scirocco 79 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:49

