Previsioni Meteo Andria: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Andria indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. Durante la notte, si registreranno piogge forti, con temperature che si manterranno intorno ai 11°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e il vento soffierà da Nord-Est con velocità variabile. La probabilità di precipitazioni sarà alta, attestandosi attorno al 90%.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 11°C e i 12°C. Anche in questa fascia oraria, la copertura nuvolosa rimarrà al 100% e il vento sarà debole, con velocità intorno ai 10 km/h. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 90%, rendendo consigliabile l’uso di ombrelli e impermeabili.

Il pomeriggio porterà con sé un leggero miglioramento, ma le nuvole continueranno a dominare il cielo. Le temperature raggiungeranno un massimo di circa 13°C, mentre la probabilità di precipitazioni si ridurrà progressivamente, scendendo al 19%. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto e il vento continuerà a soffiare da Ovest con intensità moderata.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si stabilizzeranno ulteriormente, ma non mancheranno piogge leggere. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 11°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e il vento continuerà a soffiare con una leggera intensità. La probabilità di pioggia si manterrà attorno al 22%, con pioviggini sporadiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per Andria nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Venerdì, quando le piogge dovrebbero cessare e le temperature inizieranno a risalire. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Andria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 forte pioggia +11.6° perc. +11.3° 7.42 mm 8.3 NNE max 14.8 Grecale 95 % 1017 hPa 5 pioggia moderata +11.8° perc. +11.5° 2.26 mm 4.9 ENE max 8.5 Grecale 94 % 1017 hPa 8 pioggia leggera +11.4° perc. +10.9° 0.31 mm 10.7 O max 14.8 Ponente 91 % 1018 hPa 11 cielo coperto +11.9° perc. +11.4° prob. 42 % 12.1 O max 17 Ponente 84 % 1018 hPa 14 cielo coperto +13.3° perc. +12.6° prob. 24 % 10.3 O max 15.7 Ponente 77 % 1017 hPa 17 cielo coperto +12° perc. +11.5° prob. 15 % 9.4 O max 12.8 Ponente 86 % 1017 hPa 20 cielo coperto +11.1° perc. +10.6° prob. 22 % 10.3 SO max 13.1 Libeccio 88 % 1017 hPa 23 pioggia leggera +10.8° perc. +10.4° 0.85 mm 9.6 NO max 15.8 Maestrale 94 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:34

