Previsioni Meteo Andria: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 23 Novembre a Andria indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un graduale miglioramento rispetto alla notte precedente. Durante le ore notturne, il cielo si presenterà coperto, ma già dalla mattina si assisterà a un netto cambiamento, con l’arrivo di ampie schiarite. Le temperature si manterranno su valori freschi, ma gradevoli, e il vento risulterà moderato, contribuendo a un clima piuttosto secco.

Nella notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 9,5°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 88%, e il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di circa 21,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 49%, mentre non si registreranno precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo passerà a nubi sparse e successivamente a cielo sereno. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 10,5°C entro le 09:00 e i 11,5°C intorno a 12:00. La copertura nuvolosa diminuirà notevolmente, scendendo fino al 9%. Il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest, ma con intensità ridotta, attorno ai 16 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che si manterranno tra i 9,6°C e i 11,5°C. La copertura nuvolosa sarà minima, e il vento si presenterà come una leggera brezza, con velocità che non supererà i 12 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 46%, rendendo l’aria piuttosto secca e piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 8°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che si manterrà al di sotto del 5%. Il vento continuerà a soffiare da Sud Ovest, ma con intensità ridotta, creando un’atmosfera tranquilla e serena.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sabato 23 Novembre a Andria suggeriscono una giornata all’insegna del bel tempo, con temperature fresche ma gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che tenderanno a rimanere stabili e un clima secco. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste favorevoli condizioni meteo per trascorrere del tempo all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Andria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +9° perc. +6° prob. 8 % 20.7 NNO max 31 Maestrale 42 % 1018 hPa 5 cielo coperto +8.2° perc. +5.7° Assenti 14.9 NO max 25.8 Maestrale 42 % 1022 hPa 8 poche nuvole +9.8° perc. +7.3° prob. 3 % 17.4 NO max 23.6 Maestrale 46 % 1026 hPa 11 poche nuvole +11.2° perc. +9.5° prob. 3 % 17 NNO max 20.7 Maestrale 43 % 1028 hPa 14 cielo sereno +11.3° perc. +9.6° Assenti 13.9 N max 16.1 Tramontana 44 % 1030 hPa 17 poche nuvole +9.6° perc. +9.6° Assenti 2.8 NNO max 6.2 Maestrale 47 % 1032 hPa 20 cielo sereno +8.7° perc. +7.6° Assenti 7.3 SO max 7.8 Libeccio 51 % 1034 hPa 23 cielo sereno +8° perc. +6.9° Assenti 6.9 SO max 7.7 Libeccio 53 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.