Previsioni Meteo Andria: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Andria indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse che si trasformeranno in un cielo completamente coperto nelle ore successive. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 13,7°C e 14°C, con una leggera diminuzione prevista nel corso della sera. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 48,8 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che saliranno fino a 19,7°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con una percentuale che raggiungerà l’86%. Le condizioni di vento rimarranno forti, con velocità che potranno arrivare a 33,9 km/h. Durante la mattina, non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità si attesterà attorno al 68%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,6°C alle 15:00. Il cielo rimarrà coperto e si registreranno probabilità di pioggia che aumenteranno nel corso delle ore. Le raffiche di vento continueranno a essere sostenute, con intensità che potranno raggiungere i 37,8 km/h. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, con valori che toccheranno il 80%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo, con l’inizio di piogge leggere. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 10,3°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa sarà totale e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare a 0,41 mm. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che potranno toccare i 32,1 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Andria nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità atmosferica. Dopo una giornata di Venerdì caratterizzata da cielo coperto e piogge leggere, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo nel fine settimana, con un possibile ritorno di schiarite e temperature più miti. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Andria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15° perc. +14.4° prob. 1 % 31.7 SSO max 58.6 Libeccio 68 % 1002 hPa 5 cielo coperto +16.1° perc. +15.5° Assenti 26.9 SO max 48.8 Libeccio 66 % 1001 hPa 8 cielo coperto +17.8° perc. +17.3° Assenti 27.9 SO max 47.4 Libeccio 62 % 1001 hPa 11 nubi sparse +18.4° perc. +17.9° Assenti 28.2 OSO max 51.1 Libeccio 61 % 1000 hPa 14 cielo coperto +17.1° perc. +16.4° prob. 62 % 36.6 O max 59.2 Ponente 58 % 1002 hPa 17 pioggia leggera +12.4° perc. +11.9° 0.24 mm 12.2 NNO max 19 Maestrale 84 % 1007 hPa 20 cielo coperto +11.4° perc. +10.4° prob. 36 % 20.2 NO max 26.6 Maestrale 70 % 1011 hPa 23 cielo coperto +10.3° perc. +8.8° prob. 40 % 22.3 NO max 32.1 Maestrale 53 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:29

