Previsioni Meteo Ascoli Piceno: il bollettino per domani mercoledì 6 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Ascoli Piceno indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 11,6°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con l’apparizione di nubi sparse e un incremento della temperatura fino a 17,8°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 17,2°C. La sera si prevede più fresca, con valori che scenderanno fino a 10,9°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 100%, con una temperatura che varierà da 11,6°C a 10,9°C. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 4,6 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 78%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1026 hPa.

Nella mattina, il cielo passerà a nubi sparse, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 55%. La temperatura inizierà a salire, raggiungendo i 17,8°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento rimarrà moderata, attorno ai 6,8 km/h, con direzione Est-Nord Est. L’umidità scenderà al 54%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, con valori che si attesteranno intorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando al 38%. Il vento si farà sentire di più, con velocità che raggiungeranno i 7,8 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando fino all’86%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 11,3°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 55%, mentre la velocità del vento si attesterà sui 5,3 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’86%, e la pressione atmosferica salirà a 1030 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ascoli Piceno nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di nubi sparse. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, contribuendo a un clima fresco e umido. Si consiglia di tenere in considerazione queste condizioni per pianificare eventuali attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.4° perc. +10.6° Assenti 4.5 OSO max 4.3 Libeccio 78 % 1026 hPa 4 cielo coperto +10.8° perc. +9.9° Assenti 5.4 OSO max 4.9 Libeccio 79 % 1027 hPa 7 nubi sparse +12.4° perc. +11.6° Assenti 4.4 OSO max 4.2 Libeccio 73 % 1028 hPa 10 nubi sparse +16.9° perc. +16.1° Assenti 6 NE max 3.9 Grecale 58 % 1028 hPa 13 nubi sparse +17.8° perc. +17° Assenti 7.8 ENE max 4.4 Grecale 55 % 1027 hPa 16 nubi sparse +12.7° perc. +12.3° Assenti 3.1 ENE max 3.5 Grecale 86 % 1028 hPa 19 nubi sparse +11.8° perc. +11.2° Assenti 5.3 OSO max 4.9 Libeccio 87 % 1029 hPa 22 nubi sparse +11.1° perc. +10.5° Assenti 5.7 OSO max 5.3 Libeccio 86 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:48

