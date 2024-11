Previsioni Meteo Barcellona Pozzo di Gotto: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Lunedì 18 Novembre a Barcellona Pozzo di Gotto si presenteranno prevalentemente serene, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma già dalla mattina si assisterà a un netto miglioramento, con cieli sereni e temperature in aumento. La velocità del vento sarà moderata, contribuendo a un clima gradevole. Le previsioni del tempo indicano un’assenza di precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura di circa 15,5°C. Man mano che le ore passeranno, il cielo si presenterà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% alle ore 01:00. La temperatura percepita rimarrà pressoché costante, attorno ai 14,5°C, mentre la velocità del vento si manterrà intorno ai 5 km/h, proveniente da Ovest.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo comincerà a schiarirsi, passando da nubi sparse a un cielo completamente sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19,5°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 9,4 km/h alle ore 13:00, con una direzione prevalentemente Ovest-Nord Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 61%, garantendo un clima fresco ma piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 19,6°C alle 13:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. Le previsioni meteo non indicano possibilità di pioggia, con una probabilità di precipitazioni che rimarrà sotto il 15%.

La sera si presenterà con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C, mantenendo il cielo sereno e una leggera brezza. La velocità del vento si ridurrà, ma continuerà a provenire da Ovest, creando un’atmosfera tranquilla e piacevole per le attività serali.

In conclusione, le previsioni meteo per Barcellona Pozzo di Gotto indicano una giornata di Lunedì 18 Novembre caratterizzata da un clima sereno e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero leggermente variare ma senza significative perturbazioni. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate favorevoli per godere delle bellezze locali.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Barcellona Pozzo di Gotto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.5° perc. +14.6° Assenti 5.3 O max 6.9 Ponente 55 % 1015 hPa 5 nubi sparse +15.2° perc. +14.4° Assenti 5.8 OSO max 7.3 Libeccio 60 % 1015 hPa 8 cielo sereno +17.8° perc. +17° Assenti 2.6 O max 7.1 Ponente 55 % 1015 hPa 11 cielo sereno +19.4° perc. +18.8° Assenti 7.2 NO max 11.7 Maestrale 53 % 1015 hPa 14 cielo sereno +19.4° perc. +19.1° prob. 9 % 12.3 ONO max 18.8 Maestrale 66 % 1015 hPa 17 cielo sereno +17.4° perc. +17.3° prob. 12 % 15.2 O max 19.1 Ponente 79 % 1016 hPa 20 cielo sereno +17° perc. +16.7° Assenti 11.4 OSO max 13.5 Libeccio 73 % 1017 hPa 23 cielo sereno +16.5° perc. +16.1° prob. 1 % 9.9 OSO max 13.1 Libeccio 71 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.