Previsioni Meteo Barcellona Pozzo di Gotto: il bollettino per domani sabato 9 novembre

Le condizioni meteo di Sabato 9 Novembre a Barcellona Pozzo di Gotto si presenteranno con un clima prevalentemente nuvoloso, caratterizzato da una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 17,4°C e 20,2°C, con una leggera probabilità di pioggia nel pomeriggio e in serata. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da sud e sud-est, con intensità che varierà tra 8 km/h e 13,1 km/h.

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente coperto con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 17,6°C. La velocità del vento sarà di circa 12 km/h, creando una leggera brezza. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 10%.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che salirà fino a 20,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 98%. I venti continueranno a soffiare da sud-sud est, mantenendo una velocità moderata. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, ma aumenterà leggermente nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, si registreranno le prime piogge leggere, con un’intensità di 0,11 mm attesa intorno alle 14:00. Le temperature scenderanno leggermente, arrivando a 19,5°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che toccheranno il 99%. I venti si manterranno stabili, contribuendo a un clima umido con un’umidità che si attesterà attorno al 69%.

La sera porterà un ulteriore incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17,5°C, mentre la probabilità di pioggia raggiungerà il 80%. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, rendendo il clima piuttosto grigio e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Barcellona Pozzo di Gotto nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con un clima nuvoloso e possibilità di piogge leggere. Le temperature si manterranno su valori miti, ma l’umidità e la copertura nuvolosa potrebbero rendere l’atmosfera piuttosto pesante. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti sulle previsioni del tempo per eventuali variazioni significative.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Barcellona Pozzo di Gotto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +17.7° perc. +17.6° prob. 7 % 12.5 SSE max 15.2 Scirocco 79 % 1024 hPa 5 nubi sparse +17.6° perc. +17.5° prob. 7 % 11.9 SSE max 14.5 Scirocco 80 % 1023 hPa 8 cielo coperto +18.8° perc. +18.6° prob. 7 % 12.8 SSE max 15.8 Scirocco 74 % 1024 hPa 11 nubi sparse +20.1° perc. +19.8° prob. 28 % 9 SSE max 10 Scirocco 65 % 1022 hPa 14 pioggia leggera +19.5° perc. +19.3° 0.11 mm 9.8 SSE max 10.7 Scirocco 69 % 1021 hPa 17 cielo coperto +17.8° perc. +17.7° prob. 46 % 12.9 SSE max 15.3 Scirocco 79 % 1021 hPa 20 pioggia leggera +17.6° perc. +17.5° 0.21 mm 12.7 S max 15.7 Ostro 80 % 1021 hPa 23 pioggia leggera +17.4° perc. +17.3° 0.19 mm 10.1 S max 14.3 Ostro 78 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:49

