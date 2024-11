Previsioni Meteo Barletta: il bollettino per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Barletta di Domenica 10 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio con nubi sparse e, infine, in serata, si prevedono piogge leggere. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 18°C. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della giornata, portando a un incremento della probabilità di precipitazioni.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente serene con una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche che non supereranno i 12 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore centrali, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 17°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 9%. Il vento continuerà a soffiare leggero, mantenendo una brezza gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma aumenterà progressivamente verso la sera. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 62%.

Con l’arrivo della sera, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 14°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 21%, e le precipitazioni si intensificheranno, con valori che potranno arrivare fino a 0.21 mm di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Barletta nei prossimi giorni suggeriscono un inizio di settimana variabile, con un possibile miglioramento delle condizioni meteo a partire da Martedì. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni atmosferiche, poiché le piogge di Domenica potrebbero influenzare le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +13.5° perc. +13.2° Assenti 11.1 OSO max 12.5 Libeccio 87 % 1021 hPa 5 poche nuvole +13° perc. +12.6° Assenti 11.7 OSO max 12.8 Libeccio 88 % 1021 hPa 8 cielo sereno +15.6° perc. +15.2° prob. 1 % 11.4 OSO max 11.8 Libeccio 76 % 1021 hPa 11 poche nuvole +17.9° perc. +17.2° prob. 1 % 6 N max 6.3 Tramontana 58 % 1020 hPa 14 nubi sparse +17.6° perc. +17° prob. 6 % 6.9 NE max 7 Grecale 57 % 1019 hPa 17 nubi sparse +16.1° perc. +15.4° prob. 10 % 2.3 NE max 5.3 Grecale 63 % 1019 hPa 20 pioggia leggera +14.9° perc. +14.3° 0.19 mm 6.3 ONO max 10 Maestrale 71 % 1020 hPa 23 pioggia leggera +14.3° perc. +13.9° 0.14 mm 5.3 ONO max 9.2 Maestrale 79 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:37

