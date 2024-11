Previsioni Meteo Barletta: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Barletta di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un progressivo miglioramento rispetto alle ore notturne. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,5°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, portando a un clima più sereno e temperature in aumento.

Nel dettaglio, durante la mattina, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con temperature che varieranno da 9,2°C a 13,1°C. La velocità del vento si manterrà su valori contenuti, intorno ai 7-8 km/h, favorendo una sensazione di freschezza ma senza particolari disagi. A partire dalle ore 10:00, il cielo si schiarirà ulteriormente, raggiungendo un massimo di 14,1°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno un cielo sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 12-14°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole per attività all’aperto. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 34-48%, contribuendo a un clima complessivamente gradevole.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla e senza precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Barletta di Lunedì 25 Novembre si presenteranno favorevoli, con un clima sereno e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza particolari variazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa situazione per trascorrere momenti all’aperto, godendo di un clima autunnale mite e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Barletta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +10.1° perc. +8.4° Assenti 7.3 OSO max 6.8 Libeccio 45 % 1031 hPa 5 nubi sparse +9.4° perc. +8.3° Assenti 8 OSO max 7.8 Libeccio 46 % 1030 hPa 8 poche nuvole +11.2° perc. +9.5° Assenti 6.6 OSO max 6.6 Libeccio 42 % 1030 hPa 11 cielo sereno +13.8° perc. +12° Assenti 1.4 N max 3.5 Tramontana 33 % 1028 hPa 14 cielo sereno +13.9° perc. +12.3° Assenti 6.9 ENE max 5.7 Grecale 37 % 1027 hPa 17 cielo sereno +12.6° perc. +11.2° Assenti 9.2 ESE max 10.7 Scirocco 48 % 1026 hPa 20 cielo sereno +12.3° perc. +10.8° Assenti 6.3 SSE max 7.2 Scirocco 45 % 1026 hPa 23 cielo sereno +11.9° perc. +10.2° Assenti 6.3 SSO max 6.4 Libeccio 41 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.