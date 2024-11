Previsioni Meteo Barletta: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Sabato 9 Novembre a Barletta si presenterà con condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da una predominanza di nubi sparse e temperature che si manterranno piuttosto miti durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano che la giornata inizierà con una notte prevalentemente coperta, per poi evolversi in una mattinata con schiarite e una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro picco, mentre la sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con una copertura nuvolosa che si aggirerà intorno al 93%. I venti saranno leggeri, provenienti da Ovest, con velocità di circa 4,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1026 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con temperature che saliranno fino a 17°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, portandosi al 68%. I venti continueranno a soffiare da Ovest, con una leggera intensificazione della velocità, che raggiungerà i 10,2 km/h. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 80%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il loro massimo, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa si manterrà su livelli moderati, attorno al 45%, e i venti si faranno più sostenuti, con punte di 11,2 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 61%, garantendo comunque un clima piuttosto gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, portandosi attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 51%, e i venti si stabilizzeranno su valori più leggeri, intorno ai 7,1 km/h. L’umidità salirà nuovamente, arrivando fino all’82%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Barletta nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e una variabilità della copertura nuvolosa. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un ulteriore aumento delle temperature, con possibilità di schiarite, rendendo il clima complessivamente favorevole per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.4° perc. +13.9° Assenti 6.6 O max 7 Ponente 78 % 1026 hPa 5 nubi sparse +13.6° perc. +13.1° Assenti 8.3 OSO max 8.2 Libeccio 83 % 1026 hPa 8 cielo coperto +15.5° perc. +15.1° Assenti 10.2 O max 9.7 Ponente 74 % 1026 hPa 11 nubi sparse +17.9° perc. +17.2° Assenti 7.5 NNO max 6.9 Maestrale 59 % 1024 hPa 14 nubi sparse +17.6° perc. +17.1° Assenti 11.2 NE max 11.3 Grecale 65 % 1023 hPa 17 nubi sparse +16.5° perc. +16.2° Assenti 8.9 NE max 14.7 Grecale 76 % 1023 hPa 20 nubi sparse +15.8° perc. +15.5° Assenti 5.5 NNO max 11 Maestrale 80 % 1023 hPa 23 nubi sparse +14.4° perc. +14.1° Assenti 10.5 OSO max 13.2 Libeccio 84 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:38

