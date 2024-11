Previsioni Meteo Battipaglia: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Battipaglia per Giovedì 14 Novembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente nuvoloso e piovoso, con temperature che varieranno tra i 11,7°C e i 16,8°C. Durante la notte, si registreranno piogge significative, mentre nel corso della mattina ci sarà un miglioramento temporaneo con nubi sparse. Tuttavia, nel pomeriggio e nella sera, le precipitazioni torneranno a farsi sentire, accompagnate da un aumento dell’umidità.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Battipaglia subirà un’intensa attività piovosa, con forti piogge che porteranno a una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 11,7°C, con una temperatura percepita di 11,4°C. La velocità del vento sarà di 14 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 23,9 km/h. Le precipitazioni saranno consistenti, con un accumulo di 4,16 mm di pioggia.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il tempo inizierà a mostrare segni di miglioramento, con un cielo coperto che si trasformerà in nubi sparse. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 16,8°C entro le 11:00. La velocità del vento si attenuerà, mantenendosi intorno ai 5,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 65%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo tornerà a coprirsi completamente, con temperature che scenderanno fino a 12,9°C alle 17:00. Le condizioni di umidità aumenteranno ulteriormente, raggiungendo l’83%. Non si registreranno precipitazioni, ma la probabilità di pioggia aumenterà nel corso della sera.

La sera porterà con sé un ritorno delle piogge, inizialmente leggere, che si intensificheranno nel corso delle ore. Le temperature si manterranno intorno ai 12°C, con un aumento della velocità del vento. Le precipitazioni previste per la sera saranno di circa 0,48 mm alle 20:00, aumentando a 1,84 mm entro le 23:00.

In conclusione, le previsioni del tempo per Battipaglia nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità climatica. Dopo una giornata di pioggia e nuvole, si prevede un miglioramento temporaneo, ma le condizioni umide e le piogge potrebbero ripresentarsi nei giorni successivi. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +11.8° perc. +11.4° 1.45 mm 13.5 NE max 22.4 Grecale 92 % 1016 hPa 4 pioggia leggera +11.8° perc. +11.4° 0.17 mm 11.1 NNE max 18.6 Grecale 90 % 1016 hPa 7 nubi sparse +12.1° perc. +11.6° prob. 2 % 7.2 NE max 11.3 Grecale 88 % 1018 hPa 10 nubi sparse +16.4° perc. +15.8° Assenti 1.4 N max 3 Tramontana 67 % 1017 hPa 13 cielo coperto +16° perc. +15.4° Assenti 6.6 SO max 6.9 Libeccio 68 % 1016 hPa 16 cielo coperto +13.5° perc. +13° prob. 4 % 3.9 SE max 4.1 Scirocco 81 % 1016 hPa 19 cielo coperto +12.5° perc. +12° prob. 67 % 3.8 E max 4.3 Levante 82 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +12.2° perc. +11.8° 0.74 mm 5.1 E max 9.8 Levante 91 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:41

