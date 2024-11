Previsioni Meteo Belpasso: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Belpasso si prevede una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno su valori miti durante le ore diurne. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con l’arrivo di piogge leggere nella sera. Le previsioni del tempo indicano un calo delle temperature e un incremento dell’umidità, che raggiungerà valori elevati, specialmente durante la notte e la sera.

Nella notte, le condizioni meteo saranno prevalentemente serene, con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 13,6°C. La mattina inizierà con cieli sereni e temperature in aumento, che raggiungeranno i 19°C intorno alle 10:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti che soffieranno da direzioni variabili, principalmente da Ovest e Sud Est. L’umidità si manterrà relativamente alta, oscillando tra l’81% e il 74%.

Durante il pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 15,5°C verso le 17:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. L’intensità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 10 km/h.

Con l’arrivo della sera, il meteo cambierà drasticamente. Si prevede un cielo coperto e l’inizio di piogge leggere, con accumuli di circa 0,14 mm. Le temperature scenderanno ulteriormente, stabilizzandosi intorno ai 14°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’89%, e la probabilità di pioggia salirà fino al 25%.

In conclusione, le previsioni meteo per Belpasso nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con l’arrivo di ulteriori perturbazioni. Domani, si prevede un aumento delle precipitazioni, mentre dopodomani le condizioni potrebbero stabilizzarsi, con un ritorno a cieli sereni. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Belpasso

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.1° perc. +12.7° Assenti 1.8 NO max 3 Maestrale 86 % 1024 hPa 5 cielo sereno +12.6° perc. +12.2° Assenti 2.5 NO max 3 Maestrale 84 % 1024 hPa 8 cielo sereno +16.6° perc. +16° prob. 4 % 2.1 S max 3.6 Ostro 68 % 1025 hPa 11 cielo sereno +19.6° perc. +19.1° prob. 4 % 5.5 SE max 5.3 Scirocco 56 % 1024 hPa 14 nubi sparse +18.1° perc. +17.7° prob. 8 % 8.8 E max 9.3 Levante 68 % 1023 hPa 17 nubi sparse +15.5° perc. +15.3° prob. 8 % 7.3 ESE max 10.5 Scirocco 83 % 1024 hPa 20 pioggia leggera +14.5° perc. +14.4° 0.14 mm 3.1 ESE max 6.4 Scirocco 88 % 1025 hPa 23 cielo coperto +14° perc. +13.8° prob. 15 % 1.6 SO max 3.3 Libeccio 89 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 16:55

