Previsioni Meteo Biancavilla: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Biancavilla indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un predominio di nubi e piogge leggere nel corso della mattinata e del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione rispetto ai giorni precedenti. La presenza di umidità elevata e venti leggeri contribuirà a creare una sensazione di freschezza, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 13,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 83%, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, attorno al 24%. L’umidità si manterrà elevata, raggiungendo il 89%.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a mostrare nubi sparse, con un aumento della temperatura che arriverà a 16,6°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’87%, e si registreranno le prime piogge leggere a partire dalle 10:00, con un’intensità di 0,19mm. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 21%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 6,9 km/h e i 9 km/h.

Nel pomeriggio, il meteo prevede un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 15,9°C alle 15:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 90%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi con intensità variabile, fino a 0,2mm. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, e i venti saranno prevalentemente da Sud Est.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 13,8°C. Le probabilità di pioggia diminuiranno, ma il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura che raggiungerà il 98%. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Biancavilla nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con la possibilità di ulteriori piogge. La situazione meteo rimarrà monitorata, e si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti per eventuali variazioni significative.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Biancavilla

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.2° perc. +12.9° prob. 23 % 2 ENE max 3.6 Grecale 89 % 1027 hPa 5 nubi sparse +12.8° perc. +12.5° prob. 23 % 3.6 ENE max 5.7 Grecale 91 % 1027 hPa 8 nubi sparse +15.6° perc. +15.3° prob. 25 % 5.3 ESE max 11.1 Scirocco 82 % 1028 hPa 11 pioggia leggera +17.3° perc. +17° 0.17 mm 8 SE max 11.9 Scirocco 73 % 1027 hPa 14 pioggia leggera +16.7° perc. +16.4° 0.2 mm 10.1 SE max 12.7 Scirocco 74 % 1027 hPa 17 cielo coperto +14.6° perc. +14.3° prob. 75 % 4.9 ESE max 9.3 Scirocco 86 % 1027 hPa 20 cielo coperto +13.8° perc. +13.6° prob. 24 % 3.3 SE max 6.6 Scirocco 92 % 1028 hPa 23 cielo coperto +13.7° perc. +13.6° prob. 30 % 1.7 SE max 3.8 Scirocco 93 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 16:53

