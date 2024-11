Previsioni Meteo Biancavilla: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 13 Novembre, Biancavilla si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da piogge leggere durante le prime ore della notte, seguite da un graduale miglioramento nel corso della mattina. Le previsioni meteo indicano una diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 16°C nel pomeriggio. Tuttavia, nel corso della sera, si assisterà a un ritorno di nubi sparse, mantenendo un clima fresco e umido.

Durante la notte, Biancavilla sarà interessata da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature oscilleranno tra i 12,4°C e i 13,1°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Est. Le precipitazioni si attesteranno intorno ai 0.59mm, creando un’atmosfera umida con un’umidità che si manterrà attorno al 97%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Le piogge continueranno, ma con intensità ridotta. La temperatura percepita salirà fino a 16,7°C intorno a mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 66%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 10km/h. Le probabilità di pioggia si ridurranno progressivamente, rendendo la mattina più gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 29%, e le probabilità di precipitazioni saranno minime. L’umidità si manterrà attorno al 85%, contribuendo a un clima fresco ma non eccessivamente umido.

Con l’arrivo della sera, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con temperature che scenderanno fino a 12,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 85%. Tuttavia, le probabilità di pioggia rimarranno basse, attorno al 12%, garantendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Biancavilla nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile ritorno di piogge nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Biancavilla

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +12.9° perc. +12.7° 0.56 mm 5.5 SE max 12.5 Scirocco 96 % 1018 hPa 5 pioggia leggera +12.5° perc. +12.4° 0.33 mm 4 SSE max 8.5 Scirocco 97 % 1019 hPa 8 pioggia leggera +14.4° perc. +14.2° 0.11 mm 5.9 SSE max 9.8 Scirocco 89 % 1020 hPa 11 pioggia leggera +16.6° perc. +16.3° 0.11 mm 8.3 S max 11.1 Ostro 75 % 1020 hPa 14 nubi sparse +16.7° perc. +16.3° prob. 37 % 4 SSO max 7.8 Libeccio 72 % 1019 hPa 17 nubi sparse +13.5° perc. +13.1° prob. 30 % 1.2 SSO max 4.9 Libeccio 86 % 1020 hPa 20 nubi sparse +12.8° perc. +12.5° prob. 2 % 4.6 ONO max 7.9 Maestrale 88 % 1020 hPa 23 cielo coperto +12.4° perc. +11.9° prob. 12 % 6.2 ONO max 9.9 Maestrale 83 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.