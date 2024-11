Previsioni Meteo Bisceglie: il bollettino per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bisceglie di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni nuvolose e momenti di sereno. Durante la notte, il cielo presenterà nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,8°C. La mattina si aprirà con un cielo sereno, favorendo un aumento graduale delle temperature fino a raggiungere i 17,2°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, invece, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà progressivamente più coperto, mantenendo temperature stabili attorno ai 17,6°C. La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 16,6°C.

Durante la notte, le temperature si manterranno relativamente miti, con valori che varieranno da 16,8°C a 15,1°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, passando da poche nuvole a nubi sparse. La velocità del vento si attesterà tra i 3,4 km/h e i 8,1 km/h, proveniente principalmente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 70% e l’85%.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 17,2°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 76%. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1029 hPa, garantendo condizioni di stabilità.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con un picco di copertura nuvolosa che raggiungerà l’86%. Le temperature si manterranno attorno ai 17,6°C, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 12,7 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 71%.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno a 16,6°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma con una velocità ridotta, attorno ai 2,8 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 73%, mantenendo un’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bisceglie mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti. Venerdì e Sabato si prevede un cielo variabile, con possibili schiarite e un lieve aumento delle temperature. Tuttavia, la copertura nuvolosa potrebbe persistere, rendendo il clima più fresco durante le ore serali. Gli amanti del sole dovranno approfittare delle ore di sereno nella mattina per godere di un clima piacevole prima dell’arrivo di nuove nubi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Bisceglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.9° perc. +15.6° Assenti 7.5 ONO max 5.9 Maestrale 79 % 1029 hPa 5 nubi sparse +15.1° perc. +14.9° Assenti 7.5 ONO max 6.7 Maestrale 85 % 1029 hPa 8 cielo sereno +15.9° perc. +15.7° Assenti 6.3 ONO max 5.7 Maestrale 82 % 1030 hPa 11 poche nuvole +16.9° perc. +16.7° Assenti 7.3 N max 6.9 Tramontana 78 % 1029 hPa 14 nubi sparse +17.5° perc. +17.2° Assenti 11.2 NE max 11.2 Grecale 74 % 1028 hPa 17 nubi sparse +17.5° perc. +17.1° Assenti 11.2 ENE max 13 Grecale 71 % 1028 hPa 20 cielo coperto +17.1° perc. +16.7° Assenti 4.5 ESE max 5 Scirocco 72 % 1028 hPa 23 cielo coperto +16.6° perc. +16.3° Assenti 0.5 NE max 2.6 Grecale 74 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:39

