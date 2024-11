Previsioni Meteo Bisceglie: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 25 Novembre, Bisceglie si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un clima mite e temperature che si manterranno intorno ai 13°C durante le ore centrali della giornata. Le previsioni meteo indicano una progressiva diminuzione della copertura nuvolosa, che passerà da un inizio di giornata con nubi sparse a un pomeriggio caratterizzato da cielo sereno. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 10 km/h, provenienti principalmente da direzione sud-est.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con un cielo inizialmente coperto che si schiarirà nel corso delle ore. La copertura nuvolosa sarà al 100% nelle prime ore, per poi ridursi progressivamente. L’umidità si manterrà attorno al 43%, garantendo un clima fresco ma non eccessivamente freddo.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un cielo che passerà da nubi sparse a poche nuvole. Le temperature si aggireranno intorno ai 11°C, con una temperatura percepita leggermente più bassa. La ventilazione sarà leggera, con velocità del vento che varierà tra 5 e 6 km/h.

Il pomeriggio porterà un clima decisamente più gradevole, con temperature che raggiungeranno i 13°C e un cielo sereno. L’assenza di precipitazioni e l’intensità del vento che si manterrà su valori moderati contribuiranno a rendere la giornata particolarmente piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 12°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. La ventilazione continuerà a essere leggera, con velocità che si manterranno attorno ai 8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bisceglie indicano una giornata di Lunedì 25 Novembre caratterizzata da un clima mite e sereno, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo il clima complessivamente favorevole per la stagione.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Bisceglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

2 cielo coperto +11.5° perc. +9.8° Assenti 7.1 O max 6 Ponente 45 % 1031 hPa 5 cielo coperto +11° perc. +9.2° Assenti 5.9 O max 5.4 Ponente 40 % 1030 hPa 8 poche nuvole +11.8° perc. +10° Assenti 4.4 O max 4 Ponente 38 % 1030 hPa 11 cielo sereno +13.3° perc. +11.6° Assenti 3.2 NE max 1.6 Grecale 34 % 1028 hPa 14 cielo sereno +13.7° perc. +12.1° Assenti 7.6 ENE max 5.4 Grecale 40 % 1027 hPa 17 cielo sereno +13.4° perc. +12.1° Assenti 10.2 ESE max 12.1 Scirocco 51 % 1026 hPa 20 cielo sereno +13.1° perc. +11.6° Assenti 8.6 SSE max 9.7 Scirocco 45 % 1026 hPa 23 cielo sereno +12.8° perc. +11° Assenti 6.4 SSO max 6.4 Libeccio 36 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:27

