Previsioni Meteo Bisceglie: tutti i dettagli per il weekend 28 – 30 Novembre

Giovedì 28 Novembre si prevede un clima prevalentemente sereno, con nubi sparse e una temperatura di 15,2°C, percepita come 14,7°C. La velocità del vento sarà di 12,6 km/h da Ovest, senza precipitazioni. Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, raggiungendo 17,8°C. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con temperature simili. In serata, si registreranno 16,7°C e un aumento della velocità del vento a 16,8 km/h. Venerdì 29 Novembre, il cielo sarà coperto al 100%, con temperature in calo fino a 11,3°C e piogge leggere. Sabato 30 Novembre continueranno le condizioni di cielo coperto e piogge, con temperature che scenderanno fino a 10,4°C.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, si registreranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 40%. La temperatura si attesterà attorno ai 15,2°C, percepita come 14,7°C. La velocità del vento sarà di 12,6 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 16,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà intorno al 76% e la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa che scenderà al 10%. Le temperature saliranno fino a 17,8°C, con una percezione di 17,3°C. Il vento, proveniente da Est, soffierà a 8,7 km/h e le raffiche potranno arrivare a 11,7 km/h. Anche in questa fase non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità scenderà al 64%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa minima del 5%. Le temperature raggiungeranno il picco di 17,8°C, percepite come 17,4°C. La velocità del vento aumenterà a 11,2 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che potranno arrivare a 14,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si attesterà attorno al 66%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 16%. Le temperature scenderanno a 16,7°C, percepite come 16,2°C. La velocità del vento sarà di 16,8 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 26,8 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà al 68%.

Venerdì 29 Novembre

Nella notte di Venerdì 29 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà attorno ai 15,5°C, percepita come 15,1°C. La velocità del vento sarà di 8,4 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 10,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà al 73%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno leggermente a 15,4°C, percepite come 14,9°C. La velocità del vento aumenterà a 8,8 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che potranno arrivare a 11,6 km/h. Si registreranno piogge leggere con un’intensità di 0,12 mm e l’umidità salirà all’80%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature continueranno a scendere, attestandosi a 13°C, percepite come 12,3°C. La velocità del vento sarà di 25,5 km/h proveniente da Nord, con raffiche che potranno raggiungere i 31,1 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, con un accumulo di 0,19 mm e l’umidità si attesterà al 74%.

Nella sera, il cielo sarà ancora coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 11,3°C, percepite come 10,6°C. La velocità del vento sarà di 27,9 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 30,7 km/h. Le precipitazioni continueranno con un accumulo di 0,3 mm, mentre l’umidità si manterrà al 80%.

Sabato 30 Novembre

Nella notte di Sabato 30 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà attorno ai 12,2°C, percepita come 11,1°C. La velocità del vento sarà di 23,5 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 30,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà al 63%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno leggermente a 11,1°C, percepite come 10°C. La velocità del vento aumenterà a 29,9 km/h proveniente da Nord, con raffiche che potranno arrivare a 33 km/h. Si registreranno piogge leggere con un’intensità di 0,31 mm e l’umidità salirà al 65%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 11,4°C, percepite come 10,4°C. La velocità del vento sarà di 21,7 km/h proveniente da Nord, con raffiche che potranno raggiungere i 27 km/h. Le precipitazioni continueranno con un accumulo di 0,39 mm e l’umidità si attesterà al 69%.

Infine, nella sera, il cielo sarà ancora coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a 10,4°C, percepite come 9,5°C. La velocità del vento sarà di 32,3 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 39,4 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, con un accumulo di 2,27 mm, mentre l’umidità si manterrà al 80%.

In conclusione, il fine settimana a Bisceglie si presenterà con un Giovedì caratterizzato da condizioni prevalentemente serene, mentre Venerdì e Sabato saranno contrassegnati da un cielo coperto e piogge leggere. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno pianificare con attenzione, poiché le condizioni meteo potrebbero non essere favorevoli durante il fine settimana.

