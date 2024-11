Previsioni Meteo Brugherio: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Brugherio si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 9,4°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, raggiungendo il 100%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est, con velocità che varieranno tra i 3,5 km/h e i 6,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 12,2°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, la copertura nuvolosa sarà al 100%, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo un’intensità di brezza leggera. L’umidità si attesterà attorno al 48%, rendendo l’aria piuttosto fresca.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo passerà da completamente coperto a nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 12°C. I venti si faranno più evidenti, con velocità che potranno raggiungere i 5,2 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 51%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1024 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 8,7°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una copertura che si ridurrà fino al 30%. I venti saranno molto leggeri, con velocità che si attesteranno intorno ai 2,5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 64%.

In conclusione, le previsioni meteo per Brugherio indicano una giornata nuvolosa, con temperature moderate e venti leggeri. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

