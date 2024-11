Previsioni Meteo Brugherio: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre, Brugherio si presenterà con condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno tra i 7,5°C e i 10,6°C, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. La pressione atmosferica sarà in calo, mentre l’umidità si manterrà su valori elevati, intorno all’80%. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta, ma con un clima piuttosto fresco.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 7,6°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 99%, e il vento sarà debole, proveniente da est-nord-est, con velocità di circa 4 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’81%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno da 7°C a 9,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 97% e il vento sarà leggero, con velocità che non supererà i 4 km/h. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque elevata, intorno al 67%. Non si prevedono precipitazioni, quindi la mattinata sarà asciutta, ma con un clima piuttosto grigio.

Nel pomeriggio, ci sarà una leggera variazione con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 10,6°C alle 14:00. La copertura nuvolosa scenderà al 62%, e il vento si intensificherà leggermente, con velocità che arriveranno fino a 4,9 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, e l’umidità rimarrà attorno al 64%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 7,5°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 98%, e il vento continuerà a essere debole. L’umidità si manterrà sopra l’80%, contribuendo a un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Brugherio indicano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature fresche. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un lieve miglioramento verso il fine settimana, quando potrebbero esserci schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, per ora, è consigliabile prepararsi a un clima piuttosto grigio e fresco.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° Assenti 3.5 ENE max 3.7 Grecale 80 % 1014 hPa 4 cielo coperto +7.4° perc. +7.4° Assenti 2.3 E max 2.8 Levante 78 % 1013 hPa 7 cielo coperto +7.2° perc. +7.2° Assenti 1.2 NE max 1.4 Grecale 78 % 1013 hPa 10 cielo coperto +9° perc. +9° Assenti 3.8 SSO max 4 Libeccio 70 % 1012 hPa 13 cielo coperto +10.3° perc. +9° Assenti 4.5 SSO max 4.4 Libeccio 65 % 1009 hPa 16 nubi sparse +9.1° perc. +8.8° Assenti 4.9 SO max 5.7 Libeccio 73 % 1007 hPa 19 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° Assenti 3.4 O max 4 Ponente 79 % 1006 hPa 22 cielo coperto +7.7° perc. +7.7° prob. 1 % 2.9 O max 3.7 Ponente 80 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 16:46

