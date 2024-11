Previsioni Meteo Cagliari: tutti i dettagli per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cagliari di Venerdì 15 Novembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si registreranno durante la notte. Tuttavia, nel corso della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole e l’arrivo di cieli sereni. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che toccheranno i 18,4°C nel pomeriggio. La sera si presenterà con cieli sereni e temperature in calo, rendendo la serata fresca ma piacevole.

Durante la notte, Cagliari vivrà un periodo di pioggia leggera, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,2°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 60%, e il vento soffierà da est con una velocità di circa 6,3 km/h. Le precipitazioni saranno contenute, con un accumulo di circa 0,32 mm.

Con l’arrivo della mattina, il tempo inizierà a migliorare. Le nuvole sparse lasceranno spazio a cieli più sereni, con temperature che saliranno fino a 18,2°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi sotto i 5 km/h. L’umidità scenderà, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, Cagliari godrà di cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18,4°C. Le condizioni di bel tempo continueranno a persistere, con un’umidità che si attesterà intorno al 56%. Il vento rimarrà debole, favorendo una piacevole sensazione di calore.

La sera si preannuncia serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 12,8°C a mezzanotte. L’umidità aumenterà leggermente, ma le condizioni rimarranno stabili e senza precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cagliari nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità e bel tempo. Dopo una notte di pioggia leggera, il miglioramento delle condizioni atmosferiche continuerà anche nei giorni successivi, con cieli sereni e temperature gradevoli. Questo permetterà di godere di un clima mite e piacevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Cagliari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +14.8° perc. +14.5° 0.2 mm 9.8 E max 12.9 Levante 82 % 1019 hPa 5 cielo coperto +14.6° perc. +14.1° prob. 34 % 8 ENE max 8.7 Grecale 79 % 1019 hPa 8 nubi sparse +15.4° perc. +14.9° prob. 5 % 5.3 NE max 4.8 Grecale 73 % 1021 hPa 11 nubi sparse +17.7° perc. +17.2° prob. 2 % 2.9 NO max 8.4 Maestrale 63 % 1021 hPa 14 cielo sereno +18.4° perc. +17.6° Assenti 1.4 OSO max 9.4 Libeccio 53 % 1021 hPa 17 cielo sereno +15.1° perc. +14.5° Assenti 7.6 S max 7.2 Ostro 70 % 1022 hPa 20 cielo sereno +14.1° perc. +13.4° Assenti 0.4 NNE max 4.4 Grecale 73 % 1023 hPa 23 cielo sereno +12.8° perc. +12.1° Assenti 6.2 NO max 6.8 Maestrale 72 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 17:07

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.