Previsioni Meteo Caltagirone: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

Le previsioni meteo per Caltagirone di Giovedì 21 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso al mattino, con un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione durante le ore serali. I venti saranno moderati, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità considerevoli nelle prime ore della giornata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 13,3°C. La copertura nuvolosa sarà del 62%, mentre la velocità del vento varierà tra i 21,6 km/h e i 17,2 km/h, proveniente principalmente da Ovest. L’umidità sarà alta, attorno al 92%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 16,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà più contenuta, oscillando tra i 5,8 km/h e i 16,6 km/h. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere, attestandosi intorno al 54%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con il cielo che rimarrà coperto ma con una diminuzione della copertura nuvolosa al 85%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17,1°C, mentre la velocità del vento si manterrà moderata, con valori intorno ai 13,7 km/h. L’umidità continuerà a scendere, raggiungendo il 53%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che diventerà sereno. Le temperature scenderanno fino a 10,7°C a mezzanotte. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 9 km/h, e l’umidità si manterrà alta, ma con valori più gestibili, attorno al 94%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltagirone nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile ritorno di condizioni più stabili e soleggiate. Venerdì e Sabato potrebbero riservare giornate più serene, mentre la prossima settimana potrebbe portare un nuovo cambiamento, con l’arrivo di correnti più fresche. Sarà quindi importante monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Caltagirone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.9° perc. +12.7° prob. 24 % 19 O max 44.1 Ponente 92 % 1010 hPa 5 nubi sparse +12° perc. +11.6° prob. 20 % 12.6 OSO max 23.2 Libeccio 90 % 1009 hPa 8 cielo coperto +14.4° perc. +13.8° Assenti 6.3 ONO max 12 Maestrale 74 % 1011 hPa 11 cielo coperto +16.2° perc. +15.3° Assenti 16.6 ONO max 20.9 Maestrale 55 % 1011 hPa 14 cielo coperto +16.9° perc. +16° prob. 8 % 14.3 OSO max 16.8 Libeccio 55 % 1010 hPa 17 nubi sparse +12.6° perc. +12.2° Assenti 8.3 SO max 9.5 Libeccio 86 % 1012 hPa 20 cielo sereno +11.3° perc. +10.9° Assenti 6.7 SO max 7.2 Libeccio 92 % 1013 hPa 23 cielo sereno +10.7° perc. +10.3° prob. 4 % 9 OSO max 13.9 Libeccio 94 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:47

