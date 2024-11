Previsioni Meteo Caltagirone: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caltagirone di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 11,8°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. Con l’avanzare della giornata, il meteo subirà delle variazioni, con un aumento della copertura nuvolosa nelle prime ore del mattino.

Nella mattina, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che saliranno fino a 15,8°C intorno alle 8:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 28,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, mentre la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa. A partire dalle 10:00, si assisterà a un parziale miglioramento, con il cielo che passerà a nubi sparse e temperature che toccheranno i 18,9°C.

Nel pomeriggio, il meteo si presenterà decisamente migliore, con un cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 14°C verso le 16:00. La ventilazione sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 39,8 km/h. L’umidità, sebbene in calo, rimarrà attorno all’85%, contribuendo a un clima fresco ma gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, mantenendo una temperatura di circa 12,3°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno al 90%, e il vento continuerà a soffiare da Ovest, con intensità moderata. Non si prevedono precipitazioni significative, e la probabilità di pioggia rimarrà bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltagirone nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di sole e nuvole. Sabato e Domenica potrebbero presentarsi con condizioni simili, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto, sempre tenendo d’occhio eventuali cambiamenti nel meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Caltagirone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.2° perc. +11.8° prob. 25 % 14.4 OSO max 39.5 Libeccio 88 % 1011 hPa 5 nubi sparse +11.5° perc. +11.1° prob. 25 % 9.3 SO max 12.3 Libeccio 90 % 1011 hPa 8 cielo coperto +15.8° perc. +15.4° prob. 29 % 17.3 OSO max 37.7 Libeccio 78 % 1012 hPa 11 nubi sparse +18.7° perc. +18.1° prob. 13 % 31.1 OSO max 49.5 Libeccio 57 % 1011 hPa 14 cielo sereno +17.2° perc. +16.7° prob. 4 % 30.2 O max 45.1 Ponente 66 % 1011 hPa 17 poche nuvole +13.1° perc. +12.9° Assenti 17.3 OSO max 37.9 Libeccio 91 % 1012 hPa 20 cielo coperto +12.3° perc. +12° Assenti 11.6 OSO max 21.2 Libeccio 90 % 1014 hPa 23 nubi sparse +12° perc. +11.6° prob. 4 % 10.3 OSO max 17.1 Libeccio 89 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:46

