Previsioni Meteo Camaiore: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

Sabato 2 Novembre a Camaiore si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili e miti. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 14,6°C. La mattina porterà un cielo sereno, con una leggera brezza proveniente da Nord Est e temperature che saliranno fino a 19,7°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno attorno ai 19°C, con umidità che varierà tra il 57% e il 68%. Infine, la sera si chiuderà con un cielo che tornerà a schiarirsi, mantenendo temperature fresche intorno ai 15°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il meteo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di 14,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 20%, con una leggera brezza da Nord Est a 7 km/h. Proseguendo verso le prime ore del giorno, il cielo rimarrà sereno fino alle 07:00, quando la temperatura scenderà a 14,4°C. La mattina si caratterizzerà per un aumento graduale delle temperature, che raggiungeranno i 19,7°C entro le 12:00. Le nuvole sparse inizieranno a comparire, con una copertura che arriverà fino al 64%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentarsi nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2 km/h e 4,8 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 60%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. La sera vedrà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno a circa 15°C, con un cielo che si schiarirà progressivamente.

In conclusione, le previsioni meteo per Camaiore nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Domani e dopodomani si prevede un clima stabile, con possibilità di qualche nuvola in più, ma senza significative variazioni nelle temperature. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Camaiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +14.2° perc. +13.4° Assenti 6.9 NE max 7 Grecale 66 % 1024 hPa 5 poche nuvole +13.7° perc. +12.8° Assenti 7.1 NE max 7 Grecale 66 % 1023 hPa 8 poche nuvole +16.6° perc. +15.9° Assenti 4.4 ENE max 5.4 Grecale 61 % 1023 hPa 11 nubi sparse +19.5° perc. +18.9° Assenti 3.5 S max 3.3 Ostro 56 % 1023 hPa 14 nubi sparse +19.6° perc. +19.2° Assenti 3.2 SO max 1.9 Libeccio 60 % 1022 hPa 17 nubi sparse +16.1° perc. +15.7° Assenti 4.8 NNE max 4.3 Grecale 75 % 1023 hPa 20 poche nuvole +15.5° perc. +15° Assenti 6.1 NE max 5.3 Grecale 72 % 1024 hPa 23 nubi sparse +14.8° perc. +14° Assenti 7.3 NE max 6.6 Grecale 64 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:04

