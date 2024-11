Previsioni Meteo Camaiore: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Sabato 9 Novembre a Camaiore si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose, con piogge leggere che interesseranno il territorio durante gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 16°C nelle ore centrali, con un aumento dell’umidità che raggiungerà valori elevati. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord Est, con intensità che non supererà i 7 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno al 73%. Non si prevedono precipitazioni significative in queste ore, ma la probabilità di pioggia sarà presente, seppur bassa.

La mattina continuerà a mantenere il cielo coperto, con temperature che varieranno tra i 14°C e i 15°C. Le piogge leggere inizieranno a manifestarsi intorno alle 10:00, con accumuli di circa 0.15 mm. L’umidità rimarrà alta, intorno all’81%, e i venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15°C. Le precipitazioni si intensificheranno leggermente, con accumuli che potranno arrivare fino a 0.45 mm. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità raggiungerà il 86%, rendendo l’aria piuttosto umida e fresca.

La sera porterà un lieve miglioramento, con la cessazione delle piogge, ma il cielo rimarrà comunque coperto. Le temperature scenderanno fino a 12°C, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’84%. I venti continueranno a soffiare debolmente, contribuendo a mantenere una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Camaiore indicano un Sabato 9 Novembre caratterizzato da un clima umido e piovoso, con temperature miti durante il giorno e un abbassamento serale. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile ritorno del sole e un abbassamento dell’umidità, rendendo le temperature più gradevoli. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno attendere un po’ per godere di un clima più favorevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Camaiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.6° perc. +14.1° prob. 6 % 8.2 ENE max 11.3 Grecale 75 % 1025 hPa 5 pioggia leggera +14.4° perc. +14° 0.13 mm 7 NE max 9.8 Grecale 81 % 1025 hPa 8 cielo coperto +15° perc. +14.7° prob. 23 % 3.4 ENE max 6.4 Grecale 80 % 1025 hPa 11 pioggia leggera +15.9° perc. +15.6° 0.14 mm 3.6 ENE max 6.7 Grecale 77 % 1024 hPa 14 pioggia leggera +15.2° perc. +15.1° 0.45 mm 3.4 N max 5.7 Tramontana 86 % 1023 hPa 17 cielo coperto +14.4° perc. +14.1° prob. 29 % 4.9 NE max 5.3 Grecale 85 % 1023 hPa 20 cielo coperto +13.3° perc. +12.9° Assenti 5.7 NE max 5.8 Grecale 85 % 1024 hPa 23 cielo coperto +12.9° perc. +12.3° Assenti 7.1 NE max 7.6 Grecale 80 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 16:56

