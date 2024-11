Previsioni Meteo Canicattì: il bollettino per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 10 Novembre, Canicattì si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata fresco, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C durante la notte e che saliranno gradualmente nel corso della mattina. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà alta, raggiungendo il 100% già dalle prime ore. La presenza di piogge leggere sarà un elemento costante, con accumuli che si presenteranno sporadici ma persistenti.

Durante la mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di pioggia leggera, con temperature che varieranno tra i 13,8°C e i 14,7°C. La velocità del vento si manterrà moderata, oscillando tra i 3 km/h e i 7,9 km/h, proveniente principalmente da sud-est. L’umidità sarà elevata, superando il 70%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno intorno ai 16°C. La probabilità di pioggia continuerà a essere presente, con occasionali piogge leggere che potrebbero manifestarsi, specialmente verso le ore centrali della giornata. La velocità del vento potrebbe aumentare leggermente, raggiungendo i 10 km/h, mantenendo comunque una direzione costante da sud-est.

Con l’arrivo della sera, le previsioni meteo indicano un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 13°C. Le piogge leggere continueranno a manifestarsi, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,88 mm entro la fine della giornata. L’umidità rimarrà alta, superando l’80%, e il vento si presenterà con una velocità che potrà raggiungere i 7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canicattì indicano una giornata di Domenica 10 Novembre caratterizzata da un clima fresco e umido, con piogge leggere che accompagneranno gli abitanti durante tutto il giorno. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, ma la copertura nuvolosa potrebbe persistere. Gli amanti del sole dovranno attendere ulteriori aggiornamenti per pianificare le loro attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Canicattì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.7° perc. +13.2° prob. 33 % 3.9 ENE max 4.3 Grecale 80 % 1020 hPa 5 cielo coperto +13.3° perc. +12.8° prob. 48 % 4.2 ESE max 5.1 Scirocco 81 % 1019 hPa 8 pioggia leggera +13.8° perc. +13.4° 0.64 mm 4.3 ESE max 7.7 Scirocco 80 % 1020 hPa 11 cielo coperto +15.6° perc. +15° prob. 60 % 7.9 SE max 9.4 Scirocco 70 % 1018 hPa 14 cielo coperto +16.7° perc. +16° prob. 21 % 10.5 SSE max 11.6 Scirocco 63 % 1017 hPa 17 pioggia leggera +14.5° perc. +14° 0.11 mm 6.7 SE max 10.7 Scirocco 76 % 1018 hPa 20 pioggia leggera +13.8° perc. +13.4° 0.33 mm 7 SE max 13.8 Scirocco 83 % 1018 hPa 23 pioggia leggera +13.3° perc. +13° 0.88 mm 4.9 E max 9.8 Levante 88 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:55

