Previsioni Meteo Canicattì: tutti i dettagli per domani mercoledì 6 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Canicattì indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,7°C. La brezza leggera proveniente da Est – Nord Est garantirà un’atmosfera tranquilla, con un’umidità che si manterrà attorno al 73%.

Nella mattina, il sole dominerà il cielo, portando le temperature a salire fino a 19,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con valori che non supereranno il 1%. Anche la velocità del vento si manterrà leggera, oscillando tra i 4,5 km/h e i 9,7 km/h, favorendo così una sensazione di benessere. L’umidità, che inizialmente sarà più alta, tenderà a diminuire, raggiungendo il 50%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 18,7°C alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera probabilità di nuvolosità che non influenzerà le condizioni generali. La brezza continuerà a soffiare da Sud, mantenendo un’intensità moderata. L’umidità si attesterà intorno al 57%, rendendo l’aria ancora piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14,5°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole verso la fine della giornata. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 87%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una brezza leggera che accompagnerà la serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canicattì nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli prevalentemente sereni. Non si prevedono significative variazioni climatiche, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli, poiché le temperature e il bel tempo continueranno a caratterizzare la settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Canicattì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +13.2° perc. +12.6° prob. 1 % 5.9 NE max 5.8 Grecale 77 % 1024 hPa 5 poche nuvole +12.6° perc. +12° Assenti 6.4 NE max 6.2 Grecale 83 % 1024 hPa 8 cielo sereno +16.5° perc. +15.9° Assenti 4.5 E max 5.2 Levante 67 % 1026 hPa 11 cielo sereno +19.6° perc. +18.9° Assenti 9.6 S max 8.1 Ostro 51 % 1025 hPa 14 cielo sereno +19.6° perc. +19° prob. 7 % 10.1 S max 7.5 Ostro 52 % 1024 hPa 17 cielo sereno +15.7° perc. +15.4° prob. 19 % 6.4 SSE max 9.8 Scirocco 78 % 1026 hPa 20 cielo sereno +14.8° perc. +14.5° prob. 9 % 5.9 E max 8.2 Levante 86 % 1027 hPa 23 poche nuvole +13.9° perc. +13.7° prob. 7 % 6.6 NE max 6.8 Grecale 89 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:59

