Previsioni Meteo Canosa di Puglia: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

Le previsioni meteo per Canosa di Puglia di Giovedì 21 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto, con un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con un picco massimo atteso intorno ai 12,8°C nel pomeriggio. La presenza di venti moderati e freschi, provenienti principalmente da direzioni occidentali e sud-orientali, influenzerà la percezione termica, rendendo l’aria più frizzante.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che scenderanno fino a 11,7°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 40,6 km/h, con raffiche che potranno superare i 63,6 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non si escludono piogge leggere nelle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno intorno ai 9,9°C. I venti continueranno a soffiare da nord-ovest, mantenendo una velocità di circa 19,5 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 66%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 12,8°C. I venti si attenueranno, con velocità che varieranno tra 8,6 km/h e 11,1 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 35%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà ancora parzialmente nuvoloso. Le temperature si manterranno intorno ai 10,9°C, mentre i venti continueranno a soffiare da sud, con una velocità di circa 18,2 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 65%, rendendo l’aria fresca ma non sgradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canosa di Puglia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilizzazione delle condizioni meteorologiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Si prevede che il clima diventi più mite, rendendo le giornate più piacevoli per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.2° perc. +12.1° prob. 2 % 24.8 ONO max 39.6 Maestrale 58 % 1002 hPa 5 cielo coperto +10.4° perc. +9.2° prob. 5 % 22.9 NO max 32.9 Maestrale 66 % 1006 hPa 8 cielo coperto +9.8° perc. +7.1° prob. 1 % 21.4 ONO max 29.5 Maestrale 64 % 1009 hPa 11 cielo coperto +12.2° perc. +10.6° prob. 1 % 15.9 NO max 18.6 Maestrale 42 % 1009 hPa 14 nubi sparse +12.7° perc. +10.9° Assenti 4.4 ONO max 5.1 Maestrale 35 % 1009 hPa 17 nubi sparse +10.4° perc. +8.7° Assenti 11.1 SE max 21.3 Scirocco 45 % 1008 hPa 20 nubi sparse +11.1° perc. +9.8° Assenti 22.6 S max 39.1 Ostro 60 % 1007 hPa 23 nubi sparse +12.7° perc. +11.8° Assenti 22.2 SSO max 48 Libeccio 66 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:30

