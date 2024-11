Previsioni Meteo Canosa di Puglia: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Canosa di Puglia di Mercoledì 20 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno intorno ai 20°C durante il pomeriggio. I venti si presenteranno forti, con raffiche che potranno raggiungere anche i 83,3 km/h. La copertura nuvolosa sarà intensa, specialmente nelle ore centrali della giornata, con possibilità di cielo coperto per gran parte della giornata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà attorno ai 14°C. I venti saranno freschi, provenienti da Sud Ovest, con velocità che si aggireranno intorno ai 18,5 km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 72%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1009 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 19°C entro le ore centrali. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di circa 34,3 km/h, e la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto nel tardo mattino. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 55%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo completamente coperto, con temperature che toccheranno il picco di 20°C. I venti saranno forti, con raffiche che potranno superare i 60 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 48%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di freddo aumenterà a causa dell’intensità del vento.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti, con un cielo ancora coperto e temperature che scenderanno a 16°C. I venti continueranno a soffiare forti, con velocità che si attesteranno intorno ai 49,2 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 54%.

In conclusione, le previsioni meteo per Canosa di Puglia nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità con temperature che si manterranno fresche e venti forti. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con possibili variazioni nelle temperature e nella copertura nuvolosa. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, specialmente per chi deve affrontare spostamenti all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14.2° perc. +13.5° Assenti 20.1 SO max 44 Libeccio 71 % 1008 hPa 5 nubi sparse +14.4° perc. +13.8° Assenti 22.9 SO max 46.5 Libeccio 71 % 1006 hPa 8 nubi sparse +17.5° perc. +16.9° Assenti 27.5 SO max 58.5 Libeccio 59 % 1005 hPa 11 cielo coperto +19.3° perc. +18.7° Assenti 34.3 OSO max 61.7 Libeccio 55 % 1003 hPa 14 cielo coperto +19.3° perc. +18.6° prob. 4 % 29.4 SO max 52.9 Libeccio 51 % 1002 hPa 17 cielo coperto +17.6° perc. +16.9° prob. 4 % 34.7 OSO max 65.8 Libeccio 57 % 1000 hPa 20 nubi sparse +16.6° perc. +15.8° Assenti 47.6 OSO max 82.4 Libeccio 55 % 999 hPa 23 cielo coperto +16° perc. +15.2° Assenti 41 O max 70.3 Ponente 59 % 1000 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:31

