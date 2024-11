Previsioni Meteo Canosa di Puglia: il bollettino per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 2 Novembre, Canosa di Puglia si troverà a vivere un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno da un minimo di 14°C a un massimo di 22,5°C. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che si alternerà durante la giornata, con momenti di cielo sereno, specialmente nelle ore centrali. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 29,7 km/h. L’umidità sarà piuttosto elevata, specialmente nelle ore serali, con valori che toccheranno l’86%.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,3°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% e il vento soffierà da Ovest-Sud Ovest a una velocità di circa 9 km/h. Con l’avanzare delle ore, la temperatura percepita scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 13°C.

Nella mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con nubi sparse che si faranno spazio nel cielo. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 19,3°C entro le 09:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi intorno ai 11 km/h. L’umidità, invece, inizierà a diminuire, portandosi al 43%.

Il pomeriggio si presenterà con un clima più favorevole, con cielo sereno e poche nuvole. La temperatura massima toccherà i 22,5°C intorno alle 13:00, mentre il vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che potranno arrivare fino a 15,9 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 34%, rendendo l’aria più gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, ma le temperature rimarranno relativamente miti, attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, portando l’umidità a valori elevati, fino all’86%. Il vento, che soffierà da Ovest, potrà raggiungere raffiche di 29,1 km/h, rendendo la serata ventosa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canosa di Puglia indicano una giornata variabile, con momenti di sole alternati a nuvole. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia, quindi sarà opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14° perc. +13.1° Assenti 9 OSO max 10.6 Libeccio 65 % 1022 hPa 5 nubi sparse +13.3° perc. +12.3° Assenti 9 SO max 9.8 Libeccio 62 % 1022 hPa 8 nubi sparse +17.6° perc. +16.7° Assenti 10.2 O max 15.3 Ponente 47 % 1022 hPa 11 nubi sparse +21.8° perc. +21° Assenti 11.7 NO max 13.1 Maestrale 37 % 1021 hPa 14 poche nuvole +22° perc. +21.2° Assenti 11.2 NNO max 13.9 Maestrale 36 % 1020 hPa 17 nubi sparse +16.8° perc. +16.1° Assenti 9.8 ONO max 17.9 Maestrale 61 % 1021 hPa 20 nubi sparse +15° perc. +14.8° Assenti 14.3 O max 28.5 Ponente 84 % 1023 hPa 23 nubi sparse +14.3° perc. +14° Assenti 14 O max 28.4 Ponente 83 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 16:46

