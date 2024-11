Previsioni Meteo Canosa di Puglia: tutti i dettagli per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Canosa di Puglia di Sabato 16 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con un graduale miglioramento verso la sera. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 9,6°C e una leggera brezza proveniente da Ovest. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1021 hPa, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno al 76%.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 12,9°C intorno alle 10:00. La velocità del vento varierà tra i 15 e i 22 km/h, mantenendo una brezza vivace. L’umidità si ridurrà leggermente, portandosi al 66%.

Durante il pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 14,1°C alle 13:00, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 56%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera diminuzione della velocità, che si attesterà intorno ai 12 km/h. L’umidità continuerà a scendere, raggiungendo il 62%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà, passando a un cielo sereno. Le temperature si abbasseranno nuovamente, scendendo a circa 9,4°C alle 20:00. La brezza si farà più leggera, con velocità intorno ai 9 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1021 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canosa di Puglia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Domenica e lunedì si prevede un clima più stabile e soleggiato, favorendo attività all’aperto e momenti di relax. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Canosa di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +10° perc. +7.2° Assenti 21 ONO max 37.8 Maestrale 78 % 1021 hPa 5 nubi sparse +9° perc. +6.7° Assenti 14.6 ONO max 27.8 Maestrale 81 % 1022 hPa 8 nubi sparse +11° perc. +10.1° Assenti 20.2 ONO max 30.5 Maestrale 73 % 1023 hPa 11 nubi sparse +13.4° perc. +12.5° Assenti 19.4 NO max 21 Maestrale 64 % 1022 hPa 14 nubi sparse +13.8° perc. +12.9° Assenti 13.8 ONO max 14.9 Maestrale 63 % 1021 hPa 17 nubi sparse +11.3° perc. +10.4° Assenti 11.1 O max 20.2 Ponente 77 % 1021 hPa 20 cielo sereno +9.4° perc. +8.1° Assenti 9.3 OSO max 12.8 Libeccio 82 % 1021 hPa 23 cielo sereno +9° perc. +8° Assenti 7.3 SO max 8.3 Libeccio 81 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.