Previsioni Meteo Capannori: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Capannori indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti per la stagione, con una massima che raggiungerà i 15,2°C. Tuttavia, il vento si presenterà piuttosto forte, con raffiche che potranno superare i 60 km/h. La giornata si preannuncia quindi piuttosto movimentata dal punto di vista meteorologico.

Durante la notte, le condizioni saranno dominate da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno attorno ai 14°C, con una percezione leggermente più bassa a causa del vento che soffierà a 26,6 km/h da Ovest-Sud Ovest. La pioggia continuerà a cadere, con accumuli che si aggireranno intorno ai 0,1 mm.

Nella mattina, le piogge proseguiranno, mantenendo una temperatura simile a quella della notte. Le massime toccheranno i 15,2°C intorno alle 10:00, mentre il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di 39,5 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,55 mm. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, rendendo il cielo grigio e opprimente.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo. Il cielo passerà da nuvoloso a coperto, con una diminuzione delle precipitazioni. Le temperature scenderanno leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 14,7°C. Il vento si calmerà, ma rimarrà fresco, con velocità di circa 13 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, e non si prevedono accumuli significativi.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si schiarirà e si presenterà con nubi sparse. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 9,5°C. Il vento si attenuerà, con velocità che si aggireranno attorno ai 6 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà ridotta, e non si prevedono accumuli significativi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Capannori nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevede un cielo prevalentemente sereno, con temperature che tenderanno a risalire. Tuttavia, è importante rimanere aggiornati, poiché le condizioni atmosferiche possono variare rapidamente. La settimana si concluderà quindi con un clima più stabile e gradevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Capannori

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +14.7° perc. +14.3° 0.14 mm 34.3 OSO max 66 Libeccio 81 % 1002 hPa 5 pioggia leggera +14.7° perc. +14.4° 0.17 mm 37.3 OSO max 64.7 Libeccio 84 % 999 hPa 8 pioggia leggera +14.9° perc. +14.7° 0.52 mm 38.3 OSO max 63.4 Libeccio 85 % 998 hPa 11 pioggia leggera +15.1° perc. +14.7° 0.21 mm 31.8 OSO max 53.3 Libeccio 79 % 996 hPa 14 cielo coperto +15.2° perc. +14.8° prob. 6 % 14.5 O max 26.8 Ponente 79 % 994 hPa 17 pioggia leggera +13.1° perc. +12.5° 0.27 mm 7.8 ONO max 17.1 Maestrale 79 % 997 hPa 20 nubi sparse +9.5° perc. +8.9° prob. 22 % 6 N max 6.7 Tramontana 81 % 1000 hPa 23 nubi sparse +7.9° perc. +6.5° prob. 15 % 8.4 NE max 12.5 Grecale 77 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:45

