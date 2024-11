Previsioni Meteo Capannori: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Capannori di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da cieli prevalentemente coperti, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, ma si evolverà in una copertura nuvolosa più consistente. Le temperature si attesteranno intorno ai 9°C, con una leggera brezza proveniente da est.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 12,9°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 70% e l’80%, mentre il vento sarà debole, con velocità comprese tra 4 e 6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare cieli nuvolosi, con una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 11,5°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, passando da nubi sparse a cieli completamente coperti. Anche in questa fase della giornata, il vento rimarrà debole e non ci saranno precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore mantenimento delle condizioni di cielo coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 11°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo valori intorno all’86%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, e il vento continuerà a essere leggero.

In conclusione, le previsioni del tempo per Capannori nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Martedì e Mercoledì si prevede un andamento simile, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Capannori

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +9.1° perc. +8.4° Assenti 6.2 ENE max 7.5 Grecale 75 % 1030 hPa 5 cielo coperto +9.4° perc. +9° Assenti 5.2 E max 5.4 Levante 75 % 1029 hPa 8 cielo coperto +10.1° perc. +9.1° Assenti 5.1 E max 7.1 Levante 76 % 1029 hPa 11 cielo coperto +12.7° perc. +11.8° Assenti 5.4 E max 7.7 Levante 70 % 1027 hPa 14 nubi sparse +12.8° perc. +12.1° Assenti 4.2 E max 6.9 Levante 77 % 1025 hPa 17 cielo coperto +11.5° perc. +10.8° Assenti 4.7 ENE max 5.4 Grecale 82 % 1025 hPa 20 cielo coperto +11.5° perc. +10.9° Assenti 4.9 E max 6.3 Levante 83 % 1024 hPa 23 cielo coperto +11° perc. +10.4° Assenti 5.1 NE max 5.8 Grecale 86 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 16:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.