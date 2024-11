Previsioni Meteo Carrara: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Mercoledì 20 Novembre a Carrara si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di piogge leggere durante le prime ore del giorno, seguite da un miglioramento nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, con massime che raggiungeranno i 15,8°C. La presenza di nuvolosità sarà costante, ma nel corso della giornata si assisterà a schiarite, specialmente in serata.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo coperto e pioggia leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,7°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 38,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nella mattina, le previsioni del tempo indicano una continuazione delle piogge leggere, con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 15°C intorno alle 08:00. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Sud Ovest, mantenendo una velocità di circa 30 km/h. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,3 mm.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il cielo passerà da coperto a parzialmente nuvoloso, con temperature che toccheranno il picco di 15,8°C alle 14:00. Le piogge si faranno meno frequenti, con una probabilità di precipitazioni che scenderà al 8%. Il vento si calmerà, con intensità che varierà tra 8 e 10 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cielo sereno e temperature in calo fino a 9,1°C. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità che si attesteranno intorno ai 15 km/h. L’umidità scenderà al 62%, rendendo l’atmosfera più gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Carrara indicano un mercoledì caratterizzato da piogge leggere al mattino, seguite da un miglioramento nel pomeriggio e serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni, con temperature in lieve aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di momenti di bel tempo, mentre le temperature si stabilizzeranno su valori più miti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Carrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +14° perc. +13.6° 0.16 mm 29 OSO max 46.9 Libeccio 82 % 1002 hPa 5 pioggia leggera +14.4° perc. +14.2° 0.16 mm 29.8 OSO max 46.2 Libeccio 86 % 998 hPa 8 pioggia leggera +15° perc. +14.7° 0.23 mm 24.8 OSO max 41.5 Libeccio 85 % 997 hPa 11 pioggia leggera +15.1° perc. +14.8° 0.2 mm 15.4 SSO max 23.1 Libeccio 81 % 995 hPa 14 cielo coperto +15.8° perc. +15.4° Assenti 8.5 NO max 10.9 Maestrale 75 % 995 hPa 17 nubi sparse +12.6° perc. +11.9° prob. 15 % 8.8 NNO max 10.8 Maestrale 78 % 997 hPa 20 nubi sparse +10.1° perc. +8.8° prob. 7 % 15 N max 18.7 Tramontana 63 % 1001 hPa 23 nubi sparse +8.9° perc. +6.7° prob. 3 % 13.5 NNE max 16.1 Grecale 64 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 16:47

