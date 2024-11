Previsioni Meteo Carrara: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carrara di Venerdì 22 Novembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si protrarranno fino alla mattina. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, con l’arrivo di schiarite e un abbassamento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori freschi, con un picco massimo atteso nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità significative.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 14°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente inferiore, a 13,5°C. La velocità del vento sarà di 44,4 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che potrebbero toccare i 69,9 km/h, creando una situazione di burrasca. L’umidità sarà alta, attorno all’80%, e si registreranno 0,79 mm di pioggia.

Proseguendo nella mattina, la pioggia continuerà a cadere fino alle prime ore del giorno, per poi lasciare spazio a nubi sparse. La temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 10,3°C alle 07:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando dal 99% al 51% entro le 08:00. Il vento si manterrà moderato, con velocità di circa 10 km/h e direzione variabile. L’umidità si stabilizzerà attorno al 70%.

Nel pomeriggio, ci si aspetta un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con prevalenza di nubi sparse e temperature che toccheranno i 13,2°C alle 13:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 61%, mentre il vento si presenterà più leggero, con velocità di circa 11 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, portandosi attorno al 25%.

La sera porterà cieli sereni, con temperature che si abbasseranno fino a raggiungere i 6,8°C alle 23:00. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con valori sotto il 10%. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Est, mantenendosi su velocità moderate. L’umidità si stabilizzerà attorno al 38%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carrara nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con un weekend che si preannuncia stabile e soleggiato. Le temperature si manterranno fresche, ma senza picchi di freddo eccessivo. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, specialmente nelle prime ore della giornata, per evitare inconvenienti legati alla pioggia.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Carrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.5° perc. +11.8° prob. 12 % 30.7 OSO max 56 Libeccio 77 % 993 hPa 5 pioggia leggera +10.6° perc. +9.9° 0.13 mm 10.2 O max 12.5 Ponente 83 % 996 hPa 8 nubi sparse +10.6° perc. +9.4° Assenti 10.6 N max 17.2 Tramontana 66 % 1001 hPa 11 poche nuvole +13.1° perc. +11.3° Assenti 15.1 NNO max 28.4 Maestrale 32 % 1004 hPa 14 nubi sparse +12.8° perc. +11° Assenti 11.5 NNO max 16.2 Maestrale 30 % 1006 hPa 17 nubi sparse +8.8° perc. +7° Assenti 11.5 NE max 11.9 Grecale 38 % 1010 hPa 20 cielo sereno +7.3° perc. +5.1° Assenti 11.7 NNE max 11.8 Grecale 38 % 1014 hPa 23 cielo sereno +6.8° perc. +4.6° Assenti 11.2 NE max 11.7 Grecale 38 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.