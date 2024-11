Previsioni Meteo Carrara: il bollettino per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Carrara indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature intorno ai 13°C, mentre la mattina porterà un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente. La sera si presenterà con condizioni simili, mantenendo il cielo nuvoloso e temperature fresche.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo di Carrara mostrerà nubi sparse con una temperatura di circa 13,2°C e una leggera brezza proveniente da Nord Est. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 26%, garantendo una notte tranquilla e senza precipitazioni. Con il passare delle ore, le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi comunque sopra i 12°C.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sempre con nubi sparse, ma la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 75% entro le ore centrali della giornata. Le temperature saliranno fino a toccare i 18,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori che non supereranno i 8 km/h, rendendo l’aria piuttosto calma.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo completamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature inizieranno a scendere, passando da 17,7°C alle 15,3°C entro le ore serali. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, mantenendo il clima asciutto.

La sera si presenterà con cieli nuvolosi e temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da Nord Est, con velocità che varieranno tra i 8 e i 10 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 76%, rendendo l’aria più fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Carrara nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità potrebbe aumentare, rendendo le serate fresche. Si consiglia di prepararsi a un clima fresco e nuvoloso, ideale per attività al coperto o passeggiate nel centro città.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Carrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +12.9° perc. +11.9° Assenti 8.4 NE max 7.9 Grecale 63 % 1027 hPa 5 poche nuvole +12.6° perc. +11.6° Assenti 8 NE max 7.1 Grecale 62 % 1027 hPa 8 nubi sparse +14.9° perc. +13.9° Assenti 5.7 NE max 6.8 Grecale 57 % 1027 hPa 11 nubi sparse +18.1° perc. +17.2° Assenti 0.6 SSO max 3.8 Libeccio 48 % 1026 hPa 14 cielo coperto +17.7° perc. +17° Assenti 1.2 SO max 4.6 Libeccio 56 % 1026 hPa 17 cielo coperto +15° perc. +14.4° Assenti 6.9 NNE max 7.5 Grecale 71 % 1027 hPa 20 cielo coperto +14.4° perc. +13.8° Assenti 9.5 NNE max 9.8 Grecale 75 % 1028 hPa 23 cielo coperto +14.1° perc. +13.4° Assenti 8 NE max 7.9 Grecale 74 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 16:57

