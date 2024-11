Previsioni Meteo Carrara: il bollettino per il weekend 15 – 17 Novembre

MeteoWeb

Venerdì 15 Novembre si prevede un clima sereno con temperature che si manterranno attorno ai +14°C nel pomeriggio. La notte avrà una temperatura di +8,4°C e umidità al 55%, senza precipitazioni. Sabato 16 Novembre continuerà con condizioni simili, con temperature che raggiungeranno +14,1°C entro le 11:00 e cielo sereno. La notte avrà una temperatura di +9,9°C. Domenica 17 Novembre, invece, porterà un cambiamento con nubi sparse e temperature di +12,9°C al mattino, accompagnate da piogge leggere e umidità al 95%. Le attività all’aperto saranno più favorevoli nei primi due giorni.

Venerdì 15 Novembre

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una temperatura che si manterrà attorno ai +8,4°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità del 55% e una pressione atmosferica di 1023 hPa. I venti soffieranno da Nord-Nord Est a una velocità di circa 8,1 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 7,5 km/h. Non si registreranno precipitazioni, rendendo la notte ideale per attività all’aperto.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno. Alle 08:00, la temperatura salirà a +10,6°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. L’umidità scenderà al 49%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1024 hPa. Questo clima favorevole accompagnerà la giornata, con temperature che raggiungeranno i +14°C entro le 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora con poche nuvole, mantenendo una temperatura di circa +14,4°C alle 13:00. La velocità del vento sarà di 4,4 km/h, con una direzione Ovest-Sud Ovest. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 43%. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà un ottimo momento per godere di attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno a +10,3°C alle 21:00. I venti continueranno a soffiare da Nord Est, mantenendo una leggera brezza. L’umidità si attesterà intorno al 58%, con una pressione atmosferica di 1024 hPa. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni, rendendo la serata ideale per passeggiate o eventi all’aperto.

Sabato 16 Novembre

La notte di Sabato 16 Novembre si presenterà con cielo sereno e una temperatura di +9,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 7%, mentre l’umidità si attesterà al 53%. I venti soffieranno da Nord Est a una velocità di 5,6 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 4,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi la notte sarà tranquilla e piacevole.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a +11,4°C alle 08:00. La velocità del vento sarà di 2,3 km/h, con una direzione sempre da Nord Est. L’umidità scenderà al 52%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1023 hPa. Questo clima favorevole accompagnerà la giornata, con temperature che raggiungeranno i +14,1°C entro le 11:00.

Durante il pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +12,6°C alle 15:00. La velocità del vento sarà di 3,2 km/h, con una direzione Sud Ovest. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 60%. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà un ottimo momento per godere di attività all’aperto.

Nella sera, il cielo si presenterà con poche nuvole, con temperature che scenderanno a +10,5°C alle 21:00. I venti continueranno a soffiare da Est-Nord Est, mantenendo una leggera brezza. L’umidità si attesterà intorno al 66%, con una pressione atmosferica di 1020 hPa. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni, rendendo la serata ideale per eventi all’aperto.

Domenica 17 Novembre

La notte di Domenica 17 Novembre inizierà con nubi sparse e una temperatura di +11,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 49%, mentre l’umidità si attesterà al 74%. I venti soffieranno da Est a una velocità di 4 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 5,2 km/h. Nonostante la presenza di nuvole, non si prevedono precipitazioni significative.

Nella mattina, il cielo si coprirà completamente, con temperature che saliranno a +12,9°C alle 09:00. La velocità del vento sarà di 4,9 km/h, con una direzione Est-Sud Est. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 95%. Si registreranno piogge leggere, con una probabilità di precipitazione che si attesterà intorno al 31%.

Durante il pomeriggio, le piogge continueranno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +13,8°C alle 14:00. La velocità del vento sarà di 6,7 km/h, con una direzione Sud Est. L’umidità rimarrà alta, attorno al 94%, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli di pioggia leggera.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno a +13,6°C alle 21:00. I venti continueranno a soffiare da Est-Sud Est, mantenendo una leggera brezza. L’umidità si attesterà intorno al 88%, con una pressione atmosferica di 1010 hPa. Le piogge leggere continueranno, rendendo la serata meno favorevole per attività all’aperto.

In conclusione, il fine settimana a Carrara si presenterà con un Venerdì e Sabato caratterizzati da condizioni meteorologiche favorevoli, con cieli sereni e temperature miti. Tuttavia, la Domenica porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di nuvole e piogge leggere. Sarà quindi consigliabile pianificare le attività all’aperto nei primi due giorni, mentre per Domenica si dovranno considerare le condizioni meteorologiche avverse.

