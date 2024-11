Previsioni Meteo Carrara: tutti i dettagli per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Carrara indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà coperto, per poi aprirsi nel pomeriggio. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C durante il giorno, con una leggera diminuzione nelle ore serali. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 8 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Carrara avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 15,1°C. L’umidità sarà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1025 hPa. Con l’avanzare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo un massimo di copertura nuvolosa del 95% alle 04:00, con temperature che scenderanno leggermente fino a 14,3°C.

La mattina inizierà con un cielo coperto, ma già dalle 09:00 si inizieranno a registrare temperature più elevate, che arriveranno a toccare i 19°C intorno alle 10:00. L’umidità si attesterà attorno al 54%, con una leggera brezza proveniente da sud-sud ovest. Le condizioni meteo miglioreranno progressivamente, portando a un pomeriggio di sole.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà e si passerà a condizioni di cielo sereno. Le temperature raggiungeranno il picco di 19,6°C alle 12:00, per poi scendere leggermente fino a 16,1°C alle 17:00. L’umidità aumenterà fino al 75%, ma le condizioni rimarranno piacevoli, con venti leggeri che non supereranno i 5 km/h.

La sera si presenterà con un cielo sereno, mantenendo temperature intorno ai 15°C. L’umidità continuerà a oscillare attorno al 77%, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente fino a 1026 hPa. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carrara nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, si consiglia di monitorare eventuali cambiamenti, poiché il clima può variare rapidamente. Domani e dopodomani si prevede un ulteriore aumento delle temperature, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.6° perc. +13.6° Assenti 7.7 NE max 6.9 Grecale 59 % 1024 hPa 5 cielo coperto +14.3° perc. +13.5° Assenti 7.1 NE max 6.2 Grecale 67 % 1024 hPa 8 cielo coperto +16.7° perc. +16° Assenti 4.3 NE max 5.8 Grecale 63 % 1025 hPa 11 cielo coperto +19.4° perc. +18.8° Assenti 2.6 SO max 3.6 Libeccio 54 % 1025 hPa 14 cielo sereno +18.9° perc. +18.4° Assenti 2.4 SO max 3.4 Libeccio 59 % 1024 hPa 17 poche nuvole +16.1° perc. +15.8° Assenti 4.9 NNE max 5 Grecale 75 % 1025 hPa 20 cielo sereno +15.6° perc. +15.2° Assenti 7.7 NNE max 6.9 Grecale 78 % 1025 hPa 23 cielo sereno +15.1° perc. +14.6° Assenti 6.6 NE max 5.9 Grecale 73 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 17:03

