Previsioni Meteo Carrara: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

Martedì 5 Novembre a Carrara si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,8°C. Con l’avanzare della mattina, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto e temperature che raggiungeranno i 18°C nel primo pomeriggio. I venti saranno leggeri e provenienti principalmente da Nord Est, con velocità che varieranno tra i 3,5 km/h e i 5 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo a Carrara saranno favorevoli per chi desidera godere di un cielo sereno. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 14,4°C e 14,8°C, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. L’umidità si attesterà attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica rimarrà alta, intorno ai 1025 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 99% entro le ore centrali della giornata. Le temperature saliranno lentamente, toccando i 17,5°C alle 10:00 e i 18°C attorno a mezzogiorno. L’umidità continuerà a scendere, stabilizzandosi attorno al 64%. I venti, pur rimanendo leggeri, inizieranno a cambiare direzione, passando da Nord Est a Sud – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’apparizione di nubi sparse e una diminuzione della copertura nuvolosa fino al 40%. Le temperature cominceranno a scendere, con valori che si attesteranno intorno ai 16,9°C alle 15:00. L’intensità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà coperto per gran parte della notte. Le temperature si manterranno attorno ai 14°C, con un’umidità che si stabilizzerà attorno all’80%. I venti continueranno a soffiare da Nord Est, mantenendo una leggera intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per Carrara nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvole. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la copertura nuvolosa potrebbe influenzare le condizioni di luminosità. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti, in quanto le condizioni potrebbero variare nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Carrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.5° perc. +14° Assenti 5.1 NE max 4.5 Grecale 75 % 1024 hPa 5 poche nuvole +14.1° perc. +13.5° Assenti 4.4 NE max 4 Grecale 74 % 1024 hPa 8 cielo coperto +16° perc. +15.5° Assenti 1.7 ENE max 2.5 Grecale 69 % 1025 hPa 11 cielo coperto +17.9° perc. +17.4° Assenti 4.5 SSO max 2.4 Libeccio 64 % 1025 hPa 14 nubi sparse +17.7° perc. +17.3° Assenti 4.3 SSO max 2.8 Libeccio 67 % 1024 hPa 17 poche nuvole +15° perc. +14.7° Assenti 3.3 NE max 2.9 Grecale 81 % 1024 hPa 20 cielo coperto +14.8° perc. +14.4° Assenti 5 NE max 4.1 Grecale 80 % 1025 hPa 23 cielo coperto +14.4° perc. +14° Assenti 4.6 NE max 4.1 Grecale 78 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:00

