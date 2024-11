Previsioni Meteo Casalecchio di Reno: il bollettino per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Casalecchio di Reno di Domenica 10 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, soprattutto nelle ore centrali, mentre il vento si presenterà debole e prevalentemente orientato da ovest-sud-ovest. La temperatura percepita sarà in linea con quella reale, garantendo un comfort climatico ottimale.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10,2°C, con un cielo inizialmente coperto che si schiarirà progressivamente. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a condizioni di nubi sparse. La velocità del vento sarà di circa 5,2 km/h, rendendo la brezza leggera e piacevole. L’umidità si manterrà alta, attorno al 91%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Durante la mattina, ci si aspetta un ulteriore miglioramento delle condizioni, con poche nuvole e temperature che saliranno fino a raggiungere i 14,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 4,4 km/h e i 7 km/h, e l’umidità inizierà a scendere, favorendo un clima più secco e gradevole. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile, favorendo condizioni di bel tempo.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 15°C alle ore 13:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti che si muoveranno principalmente da nord. L’umidità si attesterà attorno al 66%, contribuendo a un comfort climatico ottimale. Le condizioni di assenza di precipitazioni si manterranno costanti, garantendo una giornata ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 9,2°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile, attorno all’86%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa, mantenendo condizioni di stabilità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casalecchio di Reno indicano una giornata di Domenica 10 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature piacevoli e condizioni di cielo sereno. I prossimi giorni si preannunciano simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un clima complessivamente stabile. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno sicuramente favorevoli le condizioni meteo, rendendo questo weekend un’opportunità ideale per godere della bellezza autunnale della zona.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Casalecchio di Reno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10° perc. +10° Assenti 4.4 OSO max 4.6 Libeccio 92 % 1024 hPa 4 nubi sparse +9.4° perc. +9.1° Assenti 5 OSO max 5 Libeccio 92 % 1023 hPa 7 poche nuvole +9.9° perc. +9.9° Assenti 4.8 OSO max 5.1 Libeccio 89 % 1023 hPa 10 poche nuvole +13.7° perc. +13° Assenti 5.8 NO max 6.3 Maestrale 74 % 1023 hPa 13 cielo sereno +15° perc. +14.2° Assenti 6.2 N max 6.2 Tramontana 66 % 1021 hPa 16 cielo sereno +12° perc. +11.3° Assenti 2.9 N max 3 Tramontana 78 % 1022 hPa 19 cielo sereno +10.5° perc. +9.7° Assenti 2.2 OSO max 2.3 Libeccio 82 % 1023 hPa 22 cielo sereno +9.4° perc. +8.9° Assenti 5.6 OSO max 5.6 Libeccio 85 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.