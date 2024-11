Previsioni Meteo Casalecchio di Reno: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Mercoledì 13 Novembre a Casalecchio di Reno si presenteranno con una transizione da cieli coperti a momenti di sereno, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La copertura nuvolosa inizierà alta durante la notte, ma si ridurrà progressivamente, portando a un pomeriggio caratterizzato da cieli sereni. Le temperature si manterranno fresche, con valori massimi che raggiungeranno i 11,1°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 8 km/h.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa 6,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 90%, e l’umidità si attesterà attorno all’86%. Con il passare delle ore, la situazione inizierà a migliorare, e già dalle 01:00 si passerà a nubi sparse, con una leggera diminuzione della temperatura.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse. Le temperature si aggireranno tra i 5°C e i 10,9°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,7 km/h e i 6,6 km/h, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno al 66-74%. A partire dalle 13:00, si assisterà a un netto miglioramento, con il cielo che diventerà sereno e le temperature che raggiungeranno il picco di 11,1°C.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con cieli completamente sereni e temperature che scenderanno leggermente fino a 8,2°C verso le 16:00. La velocità del vento rimarrà bassa, contribuendo a un’atmosfera piacevole. L’umidità, pur rimanendo elevata, non influenzerà negativamente il comfort.

La sera porterà un ritorno a nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 6-7°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 78% entro le 21:00. La velocità del vento si manterrà leggera, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Casalecchio di Reno indicano un miglioramento generale, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con possibilità di qualche nuvola in più, ma senza precipitazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima fresco ma piacevole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Casalecchio di Reno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +6.5° perc. +5.3° Assenti 6.6 ONO max 8.2 Maestrale 86 % 1025 hPa 4 nubi sparse +5.3° perc. +4° Assenti 6 O max 6.4 Ponente 88 % 1025 hPa 7 nubi sparse +5.8° perc. +5° Assenti 4.8 O max 5.3 Ponente 86 % 1025 hPa 10 nubi sparse +9.9° perc. +9.9° Assenti 4.3 N max 4.7 Tramontana 69 % 1025 hPa 13 cielo sereno +11.1° perc. +9.8° Assenti 4.9 NE max 5.5 Grecale 61 % 1023 hPa 16 cielo sereno +8.2° perc. +8.2° Assenti 4.2 ESE max 4.2 Scirocco 75 % 1022 hPa 19 nubi sparse +7° perc. +7° Assenti 4.2 SSE max 4.3 Scirocco 80 % 1022 hPa 22 nubi sparse +6.7° perc. +6.7° Assenti 3.5 S max 3.8 Ostro 83 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 16:46

