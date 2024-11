Previsioni Meteo Casalecchio di Reno: tutti i dettagli per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Casalecchio di Reno indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori piuttosto freschi, oscillando tra i 5,4°C e i 11,3°C. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud-ovest, con velocità che non supereranno i 7 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1024 hPa.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 5,1°C. L’umidità sarà alta, intorno all’78%, e i venti si presenteranno leggeri, provenienti da sud-ovest.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 11,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 24%. I venti si manterranno leggeri, con una velocità di circa 4 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi che porteranno il cielo a diventare coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 9,9°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 70%. I venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo una direzione est-nord-est.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con temperature che scenderanno nuovamente a 6,0°C. L’umidità rimarrà elevata, ma il cielo si presenterà sereno, favorendo un clima più gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casalecchio di Reno nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature più miti. Tuttavia, è importante monitorare eventuali cambiamenti, poiché le condizioni atmosferiche possono variare rapidamente. Si consiglia di prepararsi per una giornata di Venerdì all’insegna della variabilità, ma con momenti di bel tempo da sfruttare.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Casalecchio di Reno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +5.2° perc. +3.6° Assenti 7.2 SO max 7.2 Libeccio 79 % 1024 hPa 4 cielo sereno +4.8° perc. +3.1° Assenti 7.5 SO max 7.1 Libeccio 76 % 1023 hPa 7 cielo sereno +5.4° perc. +4.5° Assenti 5 SO max 4.8 Libeccio 74 % 1024 hPa 10 poche nuvole +9.9° perc. +9.9° Assenti 4.1 N max 3.4 Tramontana 61 % 1024 hPa 13 cielo coperto +11.3° perc. +10° Assenti 4.5 ENE max 3.2 Grecale 59 % 1023 hPa 16 nubi sparse +8° perc. +8° Assenti 4.2 E max 4.1 Levante 75 % 1024 hPa 19 cielo sereno +6.8° perc. +6.8° Assenti 4.8 S max 4.8 Ostro 79 % 1025 hPa 22 cielo sereno +6.2° perc. +6.2° Assenti 4.6 SSO max 4.6 Libeccio 79 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.