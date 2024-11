Previsioni Meteo Castel San Pietro Terme: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Domenica 10 Novembre a Castel San Pietro Terme si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma nel corso delle ore si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole. Le temperature si manterranno attorno ai 10°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature che toccheranno i 15°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si attesterà attorno al 66%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere stabili, con cieli sereni e temperature che si manterranno intorno ai 14°C. La brezza leggera da nord contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole. Le previsioni del tempo indicano un calo delle temperature verso sera, con valori che scenderanno fino a 9°C. Tuttavia, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla.

Le previsioni meteo per la sera confermano cieli sereni e temperature fresche, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. La pressione atmosferica si manterrà stabile, intorno ai 1024 hPa, contribuendo a un clima complessivamente asciutto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castel San Pietro Terme indicano una giornata di Domenica caratterizzata da cieli sereni e temperature gradevoli, ideali per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile incremento della nuvolosità, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di questo periodo favorevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Castel San Pietro Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +9.9° perc. +9.7° Assenti 5 O max 5.2 Ponente 92 % 1023 hPa 4 nubi sparse +9.4° perc. +8.9° Assenti 5.5 O max 5.7 Ponente 93 % 1023 hPa 7 poche nuvole +9.9° perc. +9.5° Assenti 5.4 O max 6.8 Ponente 91 % 1023 hPa 10 poche nuvole +13.8° perc. +13.2° Assenti 6.6 NNO max 8.1 Maestrale 73 % 1023 hPa 13 cielo sereno +15.1° perc. +14.4° Assenti 7.6 N max 8.8 Tramontana 65 % 1021 hPa 16 cielo sereno +11.9° perc. +11.2° Assenti 4.6 N max 5 Tramontana 77 % 1022 hPa 19 cielo sereno +10.2° perc. +9.3° Assenti 2.6 ONO max 3 Maestrale 78 % 1023 hPa 22 cielo sereno +9.3° perc. +8.7° Assenti 5.7 OSO max 5.7 Libeccio 82 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 16:48

