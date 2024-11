Previsioni Meteo Castel San Pietro Terme: tutti i dettagli per il weekend 28 – 30 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo sarà poco nuvoloso con una copertura del 17% e temperature intorno ai +8,6°C. L’umidità sarà alta, attorno al 92%, e non si prevedono precipitazioni. Durante la mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura del 97% e temperature massime di +13°C. Nel pomeriggio, si assisterà a nubi sparse e temperature stabili tra 12-13°C. La sera porterà un cielo parzialmente nuvoloso e temperature in calo a +9,6°C. Venerdì, la notte sarà caratterizzata da nubi sparse e temperature di +9,6°C, mentre Sabato si prevede un cielo sereno e temperature intorno ai +5,8°C.

Giovedì 28 Novembre

Durante la notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 17%. La temperatura si attesterà intorno ai +8,6°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 2,3 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 2,7 km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 92%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1025 hPa. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia del 3%.

Nella mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, passando a cielo coperto con una copertura nuvolosa del 97%. La temperatura salirà leggermente fino a +8,2°C alle 07:00 e raggiungerà un massimo di +13°C entro le 12:00. La velocità del vento aumenterà, variando tra 4,1 km/h e 5,5 km/h, mantenendosi prevalentemente da Ovest. L’umidità rimarrà elevata, oscillando tra l’80% e il 93%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura si stabilizzerà attorno ai 12-13°C. La copertura nuvolosa scenderà fino al 57% alle 14:00. La velocità del vento continuerà a mantenersi tra 3,8 km/h e 5 km/h, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa, intorno al 2-5%. L’umidità si attesterà attorno all’78-84%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà dal 40% al 67%. Le temperature scenderanno fino a +9,6°C alle 21:00, con una leggera brezza da Nord-Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Venerdì 29 Novembre

La notte di Venerdì 29 Novembre si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 71%. La temperatura si attesterà intorno ai +9,6°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 4,7 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 5,7 km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 91%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1022 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia sarà del 22%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. La temperatura si manterrà attorno ai 9-10°C fino alle 12:00. La velocità del vento aumenterà, variando tra 5,5 km/h e 7,7 km/h, mantenendosi prevalentemente da Nord-Nord Ovest. L’umidità rimarrà elevata, oscillando tra l’79% e il 94%.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà leggermente, passando a nubi sparse con una copertura nuvolosa del 33-36%. La temperatura salirà fino a 11°C alle 13:00 e si manterrà attorno ai 10°C nel tardo pomeriggio. La velocità del vento si attesterà tra 3,6 km/h e 7 km/h, con una probabilità di pioggia molto bassa, intorno all’1-2%. L’umidità si attesterà attorno al 71-83%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 1-2%. Le temperature scenderanno fino a +6,1°C alle 23:00, con una leggera brezza da Ovest-Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, e non si prevedono precipitazioni.

Sabato 30 Novembre

La notte di Sabato 30 Novembre si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa del 3%. La temperatura si attesterà intorno ai +5,8°C, con una temperatura percepita di +4,8°C. La velocità del vento sarà di 5,7 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 5,8 km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 90%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1027 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo passerà a nubi sparse con una copertura nuvolosa del 37%. La temperatura salirà fino a +8,5°C entro le 09:00 e raggiungerà un massimo di +9,8°C entro le 12:00. La velocità del vento aumenterà, variando tra 5,4 km/h e 19 km/h, mantenendosi prevalentemente da Nord-Est. L’umidità rimarrà elevata, oscillando tra l’67% e il 90%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 7-11%. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 9°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi tra 12,1 km/h e 23,4 km/h, con una probabilità di pioggia che rimarrà assente. L’umidità si attesterà attorno al 56-69%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere sereno con una copertura nuvolosa del 5-9%. Le temperature scenderanno fino a +4,5°C alle 23:00, con una leggera brezza da Nord-Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, e non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, il fine settimana si preannuncia caratterizzato da temperature moderate e cieli prevalentemente sereni, con qualche nube sporadica. Le condizioni meteo saranno favorevoli per attività all’aperto, specialmente durante il pomeriggio di Sabato, quando si registreranno le temperature più elevate. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di queste giornate per godere di un clima piacevole e di un’aria fresca.

